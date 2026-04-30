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Gemäss KOF-Barometer Schweizer Wirtschaft bleibt unter Druck

SDA

30.4.2026 - 09:14

Die Erwartungen für die Schweizer Wirtschaft haben sich im April zwar etwas aufgehellt nach dem überraschend deutlichen Einbruch im März. Der Frühindikator verharrt aber weiter unter den langjährigen Durchschnittswert. (Archivbild)
Die Erwartungen für die Schweizer Wirtschaft haben sich im April zwar etwas aufgehellt nach dem überraschend deutlichen Einbruch im März. Der Frühindikator verharrt aber weiter unter den langjährigen Durchschnittswert. (Archivbild)
Keystone

Die Erwartungen für die Schweizer Wirtschaft haben sich im April gemäss dem KOF-Konjunkturbarometer zwar etwas aufgehellt nach dem überraschend deutlichen Einbruch im März. Der Frühindikator verharrt aber weiter unter den langjährigen Durchschnittswert.

Keystone-SDA

30.04.2026, 09:14

30.04.2026, 09:16

Wie das KOF Institut der ETH Zürich am Donnerstag mitteilte, stieg das Barometer um 2,3 Punkte auf 97,9 Zähler. Im März war der Indikator auf 95,6 Punkte abgesackt und damit das erste Mal seit dem Zollschock im August und September 2025 wieder unter den langfristigen Durchschnittwert von 100 Punkten gefallen.

Mit dem aktuellen Wert liegt der Indikator in der Spanne von 95 bis 99 Punkten, mit der von AWP befragte Ökonomen im Vorfeld gerechnet haben.

Insbesondere die Indikatorenbündel des Verarbeitenden Gewerbes, der Dienstleistungen und der Konsumnachfrage zeigten eine positive Entwicklung. Zurückstecken musste dagegen das Gastgewerbe.

Das KOF-Konjunkturbarometer ist ein sogenannter vorlaufender Sammelindikator. Es basiert auf einer Vielzahl von Indikatoren und soll anzeigen, wie sich die Schweizer Konjunktur in der nahen Zukunft entwickelt.

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