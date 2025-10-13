  1. Privatkunden
Für Wachstumsforschung Wirtschaftsnobelpreis geht an 3 Personen

SDA

13.10.2025 - 11:57

Die drei Nobelpreisträger für Wirtschaft.
Niklas Elmehed / Nobel Prize Outreach

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an den Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr und die beiden Wachstumsforscher Philippe Aghion und Peter Howitt. Das verkündete die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm.

Keystone-SDA

13.10.2025, 12:04

