Schweizer Wirtschaftsverbände reagieren mit drastischen Worten auf die Einführung des US-Zolls von 39 Prozent auf Schweizer Produkte. Economiesuisse spricht von einem «erheblichen Risiko» für den Standort Schweiz. Swissmem nennt die Zölle ein «Horrorszenario».
Für eine Lösung brauche es ein koordiniertes Vorgehen von Politik und Wirtschaft, heisst es in einer Mitteilung von Economiesuisse vom Donnerstag. Die neuen Zölle gefährdeten die internationale Wettbewerbsfähigkeit und zehntausende Arbeitsplätze. Der Bundesrat solle die Verhandlungen mit den USA mit höchster Priorität weiterführen.
Der Dachverband der Schweizer Wirtschaft fordert zudem erneut ein umfassendes Massnahmenpaket zur Stärkung des Standorts: Die Schweizer Unternehmen müssten von zusätzlicher Regulierung entlastet, die Kostenlast gesenkt und der internationale Marktzugang verbessert werden. Der Verband drängt insbesondere auf das Inkrafttreten neuer Freihandelsabkommen sowie eine Aktualisierung bestehender Verträge mit China und Mexiko.
Swissmem warnt vor «faktisch totem» US-Export
Auch der Verband der Schweizer Tech-Industrie, Swissmem, reagiert mit deutlichen Worten. Leider seien die Nachverhandlungen des Bundesrats gescheitert – das Exportgeschäft in die USA sei unter diesen Bedingungen «faktisch tot», heisst es in einer Mitteilung. Besonders schwer wiege, dass die Konkurrenz aus der EU und Japan weiterhin zu deutlich besseren Konditionen exportieren könne.
Swissmem forderte dringende Massnahmen zur Stärkung der Exportwirtschaft. Präsident Martin Hirzel plädiert dafür, die Gespräche mit Washington trotz geringer Erfolgsaussichten fortzusetzen. «Der Wind in Washington kann jederzeit drehen», sagt Hirzel in der Mitteilung.
Der Verband warnt vor gravierenden Folgen für den Wohlstand. Betroffen seien nicht nur Industriebetriebe, sondern indirekt auch Binnenbranchen wie das Gastgewerbe, der Handel und das Gesundheitswesen. Swissmem präsentiert einen Zehnpunkteplan, darunter die Verlängerung der Kurzarbeit, tiefere Strompreise, ein Festhalten am Stromabkommen mit der EU sowie den zügigen Abschluss neuer Freihandelsverträge.
FDP St. Gallen: «Zollhammer trifft uns mit voller Wucht»
Auch in der Politik werden erste Stimmen laut. «Der US-Zollhammer trifft die St. Galler Unternehmen und Arbeitsplätze mit voller Wucht», schreibt die FDP St. Gallen in einer Medienmitteilung. Besonders betroffen seien hochspezialisierte KMU mit grossem direktem oder indirektem Exportanteil in die USA.
Zu deren Entlastung und zur Sicherung von Arbeitsplätzen fordere die Partei strukturelle Verbesserungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Kanton – etwa tiefere Steuern, weniger Regulierung und einen schlankeren Staat.
Angesichts der nun eingetretenen Situation brauche es aber zusätzlich rasche und pragmatische Sofortmassnahmen. Im Zentrum könne dabei die Einrichtung einer temporären zentralen Ansprechstelle für betroffene Unternehmen sowie die Einberufung eines runden Tisches mit Vertreterinnen und Vertretern der betroffenen Branchen, Unternehmen und Wirtschaftsverbände stehen.
