Ostschweizer Traditionsfirma ist zahlungsunfähig

«Witzig the Office Company» ist insolvent. Screenshot Google Maps

Ein Traditionsunternehmen aus Frauenfeld ist zahlungsunfähig: Die «Witzig The Office Company» muss Insolvenz anmelden. Laut Berichten erhielten Mitarbeitende im Dezember nur noch den halben Lohn.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die «Witzig The Office Company» in Frauenfeld ist zahlungsunfähig und muss Insolvenz anmelden.

Laut «Frauenfeld aktuell» erhielten die rund 80 Mitarbeitenden im Dezember nur noch die Hälfte ihres Lohnes und mussten Firmenmaterial abgeben.

«Witzig Alteco» betont in einer Mitteilung, juristisch und wirtschaftlich nicht betroffen zu sein. Mehr anzeigen

Ein Traditionsunternehmen aus Frauenfeld ist zahlungsunfähig: Die «Witzig The Office Company» muss Insolvenz anmelden. Das berichtet das «St. Galler Tagblatt».

Die Zahlungsunfähigkeit wurde in einer Mitteilung auf der Website des früheren Partnerunternehmens Witzig Alteco Digital Services AG öffentlich gemacht. Darin heisst es, man nehme «mit Bedauern und grösster Sorge» zur Kenntnis, dass die Witzig The Office Company AG nicht mehr zahlungsfähig sei. Zugleich betont die Geschäftsleitung, dass Witzig Alteco nicht von der Insolvenz betroffen sei.

Wie Witzig-Alteco-CEO Ueli Graf laut «Tagblatt» erklärt, seien die beiden Unternehmen bereits vor Jahren vollständig voneinander getrennt worden – sowohl operativ als auch juristisch. Die Eigentümerin von Witzig Alteco sei die CoOpera Beteiligungen AG. Dem früheren Schwesterunternehmen und den betroffenen Mitarbeitenden wünsche man «nur das Beste», heisst es weiter.

Mitarbeiter erhielten nur halben Dezemberlohn

Auf der Website von «Witzig The Office Company» selbst findet sich kein Hinweis auf die Insolvenz. Wie die lokale Gratiszeitung «Frauenfeld aktuell» berichtet, wurden die rund 80 Mitarbeitenden am 19. Dezember über die dramatische finanzielle Lage informiert. Wenige Tage später, am 22. Dezember, mussten sie firmeneigene Gegenstände wie Laptops und Werkzeuge abgeben. Seither dürfen die Firmenräume nicht mehr betreten werden. Vom Dezemberlohn wurde lediglich rund die Hälfte ausbezahlt.

Gegenüber «Frauenfeld aktuell» bestätigte CEO Kevin Willy, dass der Insolvenzantrag bereits im Dezember gestellt worden sei. Das Unternehmen habe seit 2019 rote Zahlen geschrieben. Mehrere Umstrukturierungen hätten die wirtschaftliche Lage nicht nachhaltig verbessern können. Laut Willy will die Firma die Mitarbeitenden bei der Suche nach neuen Stellen unterstützen.

Die Witzig The Office Company galt lange als eine der führenden Anbieterinnen für umfassende Bürokonzepte in der Deutschschweiz. 2023 verliess das letzte Mitglied der Gründerfamilie Witzig das Unternehmen. Das Gewerbehaus an der Hungerbühelstrasse 22 in Frauenfeld gehört der CoOpera Immobilien AG.

Erst kürzlich sorgte eine andere Schweizer Firma für Schlagzeilen: Mit Superba und Swissflex stehen gleich zwei Schweizer Matratzen-Traditionsmarken vor dem Aus. «Wir haben seit Juni keinen Lohn erhalten», erzählte im November 2025 ein langjähriger Mitarbeiter im Gespräch mit blue News. Mittlerweile seien 70 Prozent von drei Monatslöhnen durch die Sozialversicherung ausbezahlt worden.