Ostschweizer Traditionsfirma ist zahlungsunfähig

Ein Traditionsunternehmen aus Frauenfeld ist zahlungsunfähig: Die «Witzig The Office Company» muss Insolvenz anmelden. Das berichtet das «St. Galler Tagblatt».
Die Zahlungsunfähigkeit wurde in einer Mitteilung auf der Website des früheren Partnerunternehmens Witzig Alteco Digital Services AG öffentlich gemacht. Darin heisst es, man nehme «mit Bedauern und grösster Sorge» zur Kenntnis, dass die Witzig The Office Company AG nicht mehr zahlungsfähig sei. Zugleich betont die Geschäftsleitung, dass Witzig Alteco nicht von der Insolvenz betroffen sei.
Wie Witzig-Alteco-CEO Ueli Graf laut «Tagblatt» erklärt, seien die beiden Unternehmen bereits vor Jahren vollständig voneinander getrennt worden – sowohl operativ als auch juristisch. Die Eigentümerin von Witzig Alteco sei die CoOpera Beteiligungen AG. Dem früheren Schwesterunternehmen und den betroffenen Mitarbeitenden wünsche man «nur das Beste», heisst es weiter.
Mitarbeiter erhielten nur halben Dezemberlohn
Auf der Website von «Witzig The Office Company» selbst findet sich kein Hinweis auf die Insolvenz. Wie die lokale Gratiszeitung «Frauenfeld aktuell» berichtet, wurden die rund 80 Mitarbeitenden am 19. Dezember über die dramatische finanzielle Lage informiert. Wenige Tage später, am 22. Dezember, mussten sie firmeneigene Gegenstände wie Laptops und Werkzeuge abgeben. Seither dürfen die Firmenräume nicht mehr betreten werden. Vom Dezemberlohn wurde lediglich rund die Hälfte ausbezahlt.
Gegenüber «Frauenfeld aktuell» bestätigte CEO Kevin Willy, dass der Insolvenzantrag bereits im Dezember gestellt worden sei. Das Unternehmen habe seit 2019 rote Zahlen geschrieben. Mehrere Umstrukturierungen hätten die wirtschaftliche Lage nicht nachhaltig verbessern können. Laut Willy will die Firma die Mitarbeitenden bei der Suche nach neuen Stellen unterstützen.
Die Witzig The Office Company galt lange als eine der führenden Anbieterinnen für umfassende Bürokonzepte in der Deutschschweiz. 2023 verliess das letzte Mitglied der Gründerfamilie Witzig das Unternehmen. Das Gewerbehaus an der Hungerbühelstrasse 22 in Frauenfeld gehört der CoOpera Immobilien AG.