  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Viele haben Kauftkraft verloren Wo ist mein Geld hin? Rechne aus, wie viel dein Lohn heute noch wert ist

Petar Marjanović

13.4.2026

Viele Menschen haben an Kaufkraft verloren.
Viele Menschen haben an Kaufkraft verloren.
KEYSTONE

Alles wird teurer, nur der Lohn bleibt gleich. Das spürt man sofort im Portemonnaie. Wie viel wir alle an Kaufkraft verloren haben, verrät dir jetzt ein Rechner.

Petar Marjanović

13.04.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Viele Menschen spüren, dass ihr Lohn weniger wert ist – das liegt an der Teuerung, die der Landesindex der Konsumentenpreise seit über 100 Jahren misst.
  • Dieser Index zeigt zwar, wie stark Preise steigen, berücksichtigt aber die stark wachsenden Krankenkassenprämien nicht.
  • Weil es in der Schweiz keinen automatischen Teuerungsausgleich gibt, verlieren viele ohne Lohnerhöhung spürbar an Kaufkraft.
  • blue News verrät dir in einem Rechner, wie viel Kaufkraft mit deinem aktuellen Lohn verloren hast.
Mehr anzeigen

Vor einigen Tagen fragte blue News-Leserin Laura Franzen: Warum fühlt es sich an, als habe ich immer weniger Geld im Portemonnaie? Sie weiss, dass es die sogenannte Teuerung gibt – wollte aber wissen, ob man das auch in Zahlen zeigen kann.

Die kurze Antwort: Ja. Der Bund veröffentlicht seit über 100 Jahren den sogenannten Landesindex der Konsumentenpreise (LIK). Dafür werden jedes Jahr tausende Preise eines standardisierten Warenkorbs erhoben. Die Mieten machen dabei rund einen Viertel aus, Lebensmittel etwa zehn Prozent. 

Rechnet man den ganzen Warenkorb zusammen, zeigt der Index, wie stark die Preise über die Jahre gestiegen sind – oder anders gesagt: wie stark der Lohn steigen müsste, damit die Kaufkraft gleich bleibt.

blue News hat dazu einen Rechner mit den Daten des Konsumpreisindexes erstellt. Gib einfach deinen Lohn und das Jahr ein, seit dem du ihn verdienst: Der Rechner zeigt dir, wie hoch dein Einkommen heute sein müsste, damit du gleich viel kaufen kannst.

Datenschutzhinweis: Die Daten werden nicht gespeichert und nur auf deinem Gerät ausgewertet.

Kaufkraft-Rechner

Was ist Ihr Lohn heute noch wert – und wie viel fehlt Ihnen?

Monatslohn (brutto) CHF 4800
Letzte Lohnerhöhung
Ihr Lohn
So viel müssten Sie verdienen
Differenz
Facebook Bluesky Threads

Berechnung auf Basis des Landesindex der Konsumentenpreise (LIK, Mai 2000 = 100) des Bundesamts für Statistik.

Der LIK hat allerdings eine Schwäche: Er berücksichtigt die Krankenkassenprämien nicht. Diese sind in den vergangenen Jahren besonders stark gestiegen – deutlich stärker als viele andere Kosten im Alltag.

Unabhängig davon werden viele ein dickes Minus sehen. Denn in der Schweiz gibt es im Obligationenrecht keinen automatischen Teuerungsausgleich beim Lohn.

Viele GAV garantieren Teuerungsausgleich

Wer also über Jahre denselben Lohn bekommt, kann sich meist faktisch weniger leisten. Nur Angestellte mit einem sogenannten Gesamtarbeitsvertrag (GAV) profitieren zum Teil automatisch von Anpassungen an die Teuerung.

Doch solche Verträge gelten nicht überall. Sie werden zwischen Gewerkschaften und Branchenverbänden ausgehandelt und enthalten je nach Branche unterschiedliche Ausgleiche.

Wer keinen GAV hat, sollte den Verlust an Kaufkraft trotzdem beim Arbeitgeber ansprechen. Am besten mit Fakten statt mit Frust. Etwa mit dem Hinweis auf die offizielle Teuerungsrate. Das wirkt meist überzeugender als eine allgemeine Kritik am Lohn.

Firmen können auch anders attraktiver werden

Zudem berichten einige Gewerkschaften, dass Firmen unter Druck auch andere Lösungen anbieten können. Die Eisenbahner-Gewerkschaft SEV etwa meldete, dass SBB Cargo International allen Mitarbeitenden einmalig einen zusätzlichen Ferientag gewährt hat.

Auch alternative Zuschüsse sind möglich: Unternehmen können ÖV-Abos vergünstigen oder Rabatte auf Einzahlungen aufs Reka-Pay- oder Lunch-Check-Konto anbieten.

Nur noch digital im Bistro. SBB startet heiklen Test – und läutet womöglich das Ende des Bargelds im Zug ein

Nur noch digital im BistroSBB startet heiklen Test – und läutet womöglich das Ende des Bargelds im Zug ein

Das digitale Reka-Pay-Konto ist der Nachfolger der früheren Reka-Checks. Das Guthaben kann für ÖV-Abos, Tanken oder teilweise für Einkäufe genutzt werden.

Ein Bonus macht das System attraktiv: Einzahlungen bringen Rabatte. Der allgemeine Reka-Bonus beträgt zwei Prozent, beim Coop-Kundenschalter sind es drei Prozent. Aus 500 Franken werden so 515 Franken. Firmen können ihren Mitarbeitenden sogar bis zu 20 Prozent gewähren. Sie übernehmen dabei den Zuschlag für den Rabatt. Anders als eine Lohnerhöhung, ist dieser Zuschuss aber steuerfrei.

Mehr aus der Wirtschaft

Energie. Nach Trumps Seeblockade-Ankündigung: Ölpreise steigen

EnergieNach Trumps Seeblockade-Ankündigung: Ölpreise steigen

Markt und Börse. Börsen in Ostasien sinken nach angekündigter US-Seeblockade

Markt und BörseBörsen in Ostasien sinken nach angekündigter US-Seeblockade

Börsen-Geschehen im Überblick. Nach Trumps Seeblockade-Ankündigung: Ölpreise steigen, Börsen in Ostasien sinken

Börsen-Geschehen im ÜberblickNach Trumps Seeblockade-Ankündigung: Ölpreise steigen, Börsen in Ostasien sinken

Meistgelesen

Er folgte der App und wurde gebüsst – verliert die SBB ihr gutes Image?
Orban abgewählt: Magyars Traumsieg in Ungarn verändert Gleichungen in Europa
Senkrechtstarter Peter Magyar hält Ungarn in Bann
Präsidentensohn Barron Trump startet Getränke-Start-up – und wird kritisiert
Trump attackiert Papst Leo in beispiellosem Akt: «schrecklich»