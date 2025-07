Die Preise für Wohneigentum steigen auch im zweiten Quartal weiter an. sda

Ob Eigentumswohnung oder Einfamilienhaus – die Immobilienpreise in der Schweiz steigen weiter. Im zweiten Quartal 2025 zogen sie laut IAZI im Schnitt um 0,9 Prozent an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Preise für selbstgenutztes Wohneigentum in der Schweiz stiegen im zweiten Quartal 2025 im Durchschnitt um 0,9 Prozent, mit einem Jahresplus von 2,5 Prozent.

Eigentumswohnungen legten mit +1,1 Prozent etwas stärker zu als Einfamilienhäuser (+0,8 Prozent); auch Mehrfamilienhäuser verzeichneten einen Anstieg um 0,7 Prozent.

Laut IAZI stützt die Rolle der Schweiz als sicherer Anlagehafen sowie die geldpolitische Lockerung der SNB die anhaltende Nachfrage nach Immobilien. Mehr anzeigen

Die Preise für selbstgenutztes Wohneigentum sind im zweiten Quartal 2025 weiter gestiegen. Gemäss dem vom Immobilienberater IAZI berechneten und am Montag publizierten Private Real Estate Price Index erhöhten sich die Transaktionspreise schweizweit im Durchschnitt um 0,9 Prozent.

Nach Objekttyp betrachtet übertraf die Wertsteigerung von Eigentumswohnungen (+1,1 Prozent) jene von Einfamilienhäusern (+0,8 Prozent) leicht, wie es weiter hiess. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Preise für Wohneigentum um 2,5 Prozent.

Auch für Mehrfamilienhäuser wurden im zweiten Quartal höhere Preise bezahlt (+0,7 Prozent), wie IAZI weiter schrieb. Nachdem bei Renditeliegenschaften in den beiden Vorquartalen noch leichte Preiskorrekturen zu verzeichnen waren, scheine die Marktstimmung gedreht zu haben. Auf Jahresbasis hielt sich der Preisanstieg in dieser Kategorie mit 1,5 Prozent derweil in Grenzen.

Sei es bei Wohneigentum oder Renditeobjekte, laut IAZI dürften die geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten die Nachfrage nach Immobilien auch in den kommenden Monaten anheizen. Auch in diesem Segment gelte die Schweiz unter anderem aufgrund ihrer stabilen Rahmenbedingungen aus Sicht der Anleger als sicherer Hafen. Zudem erhöhe sich die Attraktivität von Immobilien mit jeder Zinslockerung der SNB.