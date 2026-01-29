Industrie-Magant Reinhold Würth rechnet mit junger Generation ab

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wahnsinnig verwöhnt» Industrie-Magant Reinhold Würth rechnet mit junger Generation ab

Sven Ziegler

29.1.2026

Reinhold Würth predigt seit Jahren «Schaffe statt schwätze».
Reinhold Würth predigt seit Jahren «Schaffe statt schwätze».
Bernd Weißbrod/dpa

Der Unternehmer Reinhold Würth warnt vor einem schleichenden Wohlstandsverlust in Europa. Junge Menschen seien zu anspruchsvoll geworden, Arbeit werde zunehmend als Belastung empfunden.

DPA

29.01.2026, 10:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Unternehmer Reinhold Würth kritisiert eine sinkende Arbeitsmoral und zunehmende Anspruchshaltung.
  • Er sieht Europa insgesamt in Gefahr, wirtschaftlich an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren.
  • Forderungen nach weniger Arbeit bei gleichbleibendem Wohlstand hält er für realitätsfremd.
Mehr anzeigen

Es sind Worte, die provozieren – und bewusst polarisieren. Reinhold Würth, Gründer eines weltweit tätigen Industriekonzerns, hält mit seiner Kritik an der heutigen Arbeitskultur nicht zurück. Europa müsse wieder lernen, mehr zu leisten, sagt der 90-Jährige in einem Interview mit der «Augsburger Allgemeinen». Andernfalls drohe wirtschaftlicher Abstieg.

«Wir müssen wieder mehr schaffen», sagt der 90-Jährige in dem Interview. «Wir müssen fleissiger werden.»

Besonders irritieren ihn politische Forderungen nach zusätzlichen freien Tagen. «Es ist doch eine verrückte Idee, einen Feiertag nachzuholen, nur weil er auf ein Wochenende fällt», sagt Würth. «Wer so etwas fordert, muss der Meinung sein, das Geld falle wie Schneeflocken vom Himmel.»

Der Blick nach aussen

Würth stützt seine Kritik auf internationale Vergleiche. «In anderen Ländern wird bei deutlich niedrigeren Stundenlöhnen länger gearbeitet», sagt er. Gleichzeitig seien Beschäftigte in wohlhabenden Staaten häufiger krank. «Da kann einem Angst und Bange werden.»

Die Debatte um Arbeitszeitmodelle sieht er deshalb als gefährliche Illusion. Forderungen nach weniger Arbeit bei gleichbleibendem Lebensstandard blendeten aus, wie Wohlstand überhaupt entstehe. «Man kann nicht immer weniger leisten und gleichzeitig immer mehr erwarten.»

«Wahnsinnig verwöhnt»

Besonders hart fällt Würths Urteil über die jüngere Generation aus – und über jene, die sie geprägt haben. «Die heutigen jüngeren Beschäftigten wurden von ihren Eltern wahnsinnig verwöhnt», sagt er. Die Work-Life-Balance habe sich «immer mehr in Richtung Life-Balance verschoben». Modelle wie die Vier-Tage-Woche seien Ausdruck dieser Entwicklung.

Seine Diagnose geht über einzelne Reformen hinaus. Würth ordnet sie in einen historischen Kontext ein. Gesellschaften durchliefen Phasen von Aufstieg, Wohlstand und Niedergang. Europa stehe an einem kritischen Punkt. «Wir sind an der Kante vom Sein zum Vergehen angekommen», sagt er. «Der Niedergang ist nicht weit.»

Leistung als Gegenentwurf

Dass seine Kritik nicht nur theoretisch gemeint ist, unterstreicht Würth mit dem Blick auf das eigene Unternehmen. Trotz globaler Unsicherheiten blieb der Konzern profitabel. Gleichzeitig wurden Stellen abgebaut, frei werdende Positionen nicht mehr besetzt – auch das ein Zeichen steigenden Drucks.

Er selbst sieht sich dabei nicht als Ausnahme. Auch mit 90 Jahren arbeite er regelmässig, gehe ins Büro, diktiere Briefe, schwimme täglich. Sein persönlicher Leitsatz sei seit Jahrzehnten derselbe: «Schaffe, net schwätze.»

Mehr aus der Wirtschaft

Öl. Nächster Versuch: Lukoil plant Verkauf an US-Firma Carlyle

ÖlNächster Versuch: Lukoil plant Verkauf an US-Firma Carlyle

Tierwelt. Forschungsteam entwickelt Gesichtserkennungsprogramm für Bären

TierweltForschungsteam entwickelt Gesichtserkennungsprogramm für Bären

Rohstoffe. Glencore fördert 2025 weniger Kupfer

RohstoffeGlencore fördert 2025 weniger Kupfer

Meistgelesen

«Warum gerade Ulli? Sie war die einzige Mutter im Weltcup»
Berner Gourmet-Restaurant schliesst Knall auf Fall
Kristoffersen weint nach Sieg – und motzt: «Es ist dumm, so ein Rennen zu fahren»
Trump: Demokratin Omar hat Angriff auf sich inszeniert +++ FBI durchsucht Wahlbüro in Georgia
Industrie-Magant Reinhold Würth rechnet mit junger Generation ab