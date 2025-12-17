Die 25-jährige Unternehmerin Yaël Meier gestaltet künftig die digitale Kommunikation der Love-Life-Kampagne. IMAGO/Stefan Schmidbauer

2021 kritisierte Unternehmerin Yaël Meier öffentlich eine BAG-Kampagne als «primitiv». Nun vertraut ihr das Bundesamt die digitale Kommunikation seiner Kampagne zur sexuellen Gesundheit an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Beratungsagentur Zeam von Yaël Meier übernimmt das Kommunikationsmandat der Love-Life-Kampagne des Bundes.

Die Kampagne hat einen finanziellen Umfang von 3,05 Millionen Franken.

Zeam war bereits 2024 für den Bund tätig. Die Agentur entwickelte einen Fragebogen für junge Mitarbeitende des VBS. Mehr anzeigen

2021 kritisierte die Unternehmerin Yaël Meier eine Kampagne des Bundesamts für Gesundheit (BAG) als «primitiv». Nun hat die 25-Jährige die Gelegenheit, es besser zu machen.

Wie «20 Minuten» berichtet, hat ihre Beratungsagentur Zeam kürzlich den Zuschlag für das Kommunikationsmandat der Love-Life-Kampagne vom BAG erhalten. Der Auftrag umfange rund 3,05 Millionen Franken.

Das Mandat beinhaltet die Weiterentwicklung und Bewirtschaftung der Onlinekanäle der Love-Life-Kampagne bis 2030. Dabei handelt es sich um eine Präventionsinitiative zur Förderung sexueller Gesundheit und zur Senkung von Infektionen wie HIV, Hepatitis B und C sowie anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI).

Zeam soll zudem neue Formen der Zusammenarbeit mit Institutionen im Freizeitbereich junger Erwachsener entwickeln und Fachpersonen der sexuellen Gesundheit und Bildung bei der Umsetzung von Kommunikationsmassnahmen unterstützen.

Meiers Agentur war bereits 2024 für den Bund tätig. Im Auftrag des VBS entwickelte Zeam einen Fragebogen für junge Mitarbeitende des Departements, führte Befragungen durch und präsentierte die Ergebnisse schliesslich in Kursen sowie Vorträgen vor Kaderangehörigen. Das Honorar belief sich laut VBS auf 44’000 Franken.

