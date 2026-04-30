Zahlen wir bald 10 Franken für einen Liter Benzin?

Benzinpreis steigt wegen Iran-Konflikt: «Ich hoffe, es kommt nicht noch schlimmer» Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich auch auf die Schweizer Wirtschaft aus. Steigende Ölpreise verteuern Diesel und Benzin – was sich direkt bei den Konsumentinnen und Konsumenten spürbar macht. 11.03.2026

Der Ölpreis steigt, Benzin wird teurer – und der Opec-Austritt der Emirate sorgt für zusätzliche Unruhe. Für Autofahrer in der Schweiz wird es ungemütlich: Wie extrem wird der Preisschock?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Vereinten Arabischen Emirate verlassen die Opec, Öl wird teurer, Benzin zieht an: Für Schweizer Autofahrer wird es ungemütlich.

Der Opec-Austritt der VAE ist vor allem ein geopolitisches Signal und nicht der Hauptgrund für den aktuellen Preisanstieg.

Entscheidend für die hohen Ölpreise sind derzeit der Konflikt der USA mit dem Iran und die Blockade der Strasse von Hormus, die das Angebot weiterhin massiv unter Druck setzen. Mehr anzeigen

Natürlich wollen Herr und Frau Schweizer günstig tanken, werden aber an der Zapfsäule mit der Realität konfrontiert. Und die ist düster. Aktuell (Stand: 30. April 2026) kostet Bleifrei 95 laut TCS im Schweizer Durchschnitt rund 1.90 Franken, Bleifrei 98 2.01 Franken, Diesel 2.17 Franken – bei Benzin sind das Jahreshöchstwerte.

Als sähe die Benzinpreiswirklichkeit in den vergangenen Wochen durch Donald Trumps Iran-Krieg und die Blockade der Strasse von Hormus nicht schlimm genug aus, gab es Anfang der Woche den nächsten Schock: Die Vereinigten Arabischen Emirate treten aus der Opec aus.

Zeitgleich sind die Preise für Rohöl in die Höhe geschnellt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Donnerstag (30. April 2026) zwischenzeitlich mehr als 126 US-Dollar und war damit so teuer wie zuletzt in den ersten Monaten des Ukraine-Krieges. Und das muss laut Analysten nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Zahlen wir also bald 10 Franken für einen Liter Sprit? Was bedeutet der Opec-Austritt der Emirate für die Erdung am Golf? Haben die USA unter Donald Trump einen Plan, damit es vielleicht doch nicht so schlimm kommt, wie befürchtet?

Für Schweizer Autofahrer wird es ungemütlich, aber nicht unbezahlbar

Zunächst einmal zur Beruhigung: 10 Franken pro Liter Sprit sind eine Panikfantasie und extrem unwahrscheinlich. Dafür bräuchte es ein Extrem-Szenario: eine extrem lang anhaltende Hormus-Blockade, massiv höhere Rohölpreise, Lieferchaos und zusätzliche Panikaufschläge. Davon ist der Markt trotz aller Turbulenzen weit entfernt.

Eine Tankstelle an der A2 Autobahnraststaette Erstfeld in Richtung Süden präsentiert seine Benzinpreise. KEYSTONE

Öl wird erst einmal teurer, aber nicht wegen des Opec-Austritts der Emirate

Klar, der angekündigte Austritt aus der Opec durch die Vereinigten Arabischen Emirate ist ein Signal – und ein ziemlich lautes. Kurzfristig sorgt es für Unsicherheit am Markt, und die Preise ziehen nun mal schon bei Unsicherheiten an. Doch für den starken Preisanstieg in den vergangenen Tagen sind die Emirate nicht verantwortlich: Der Opec-Austritt ist nämlich weniger eine Benzinpreisbombe als vielmehr ein Machtbeben.

Der Opec-Austritt der Emirate mischt den Ölmarkt trotzdem auf

«Die [...] überraschende Ankündigung der Vereinigten Arabischen Emirate, die Opec+ zum 1. Mai zu verlassen, wird keine unmittelbaren Auswirkungen auf den globalen Energiemarkt haben. Der Schritt deutet jedoch darauf hin, dass das weltweite Angebot höher ausfallen wird, als es sonst der Fall wäre, sobald die Strasse von Hormus wieder geöffnet ist», kommentierte David Oxley, Ökonom bei Capital Economics.

Der Grund: Abu Dhabi will künftig mehr Öl fördern und sich nicht länger von Quoten bremsen lassen. Das schwächt die Opec, weil mit den Emiraten eines der wenigen Länder geht, das seine Förderung überhaupt noch deutlich ausweiten kann.

Vor dem Iran-Krieg wurden in den Emiraten täglich 3,4 Millionen Barrel Öl gepumpt – das entsprach etwa 16 Prozent der gesamten OPEC-Produktion. Mit dem Austritt aus der Organisation können die VAE nun die volle Kapazität von bis zu fünf Millionen Barrel pro Tag ausschöpfen, sagte Abdulla Banndar Al-Etaibi, Assistenzprofessor für Politikwissenschaft an der Qatar University in Doha, dem «Spiegel».

Emirate sprengen das Ölkartell

Der arabische Nachrichtensender Al-Jazeera betont die politische Komponente des Austritts. Der Schritt bedeute nicht nur eine Zäsur in der Ölpolitik, sondern das Ende alter Golf-Solidarität. Die Emirate rücken weiter aus dem Schatten Saudi-Arabiens, setzen stärker auf eigene Interessen – und senden ein Signal: Wer Förderquoten als Fessel sieht, schneidet sie eben durch. Fazit: Der Opec-Austritt der Emirate ist ein Gamechanger für die Machtstruktur in der Region.

Woher kommt denn nun der aktuelle Ölpreis-Anstieg?

US-Präsident Donald Trump gefällt der Opec-Ausstieg der VAE: «Ich finde das grossartig», sagte er auf einer Pressekonferenz. «Ich denke, letztlich ist es gut, um die Benzinpreise zu senken, die Ölpreise zu senken, alles zu senken.»

Allerdings sorgte er kurz darauf für genau das Gegenteil – durch erneute heftige Drohungen gegen den Iran. «Der Iran bekommt es nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man einen Anti-Atomwaffen-Deal abschliesst. Sie sollten sich lieber bald schlaumachen!», schrieb er auf seiner Platform Truth Social. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten «NO MORE MR. NICE GUY».

Trump sagte zudem dem Nachrichtenportal «Axios», dass er gegen eine Öffnung der Strasse von Hormus sei, solange es mit dem Iran keine Einigung über das Nuklearprogramm gebe. Der Iran hatte zuvor angeboten, die Strasse von Hormus zu öffnen und später über das Nuklearproblem zu sprechen.

Wohin kann sich der Ölpreis noch entwickeln?

Selbst nach einem starken Anstieg in den vergangenen Tagen auf zwischenzeitlich über 126 US-Dollar pro Barrel liegt der Preis für die Nordseesorte Brent noch deutlich unter den 150 bis 200 Dollar, die viele Analysten im März prognostiziert hatten.

Dass der Preis noch weiter steigt, ist nicht ausgeschlossen. Laut einem «Axios»-Bericht soll US-Präsident Donald Trump bereits über neue militärische Optionen gegen den Iran informiert werden. Die für den weltweiten Gas- und Ölhandel wichtige Strasse von Hormus bleibt weiter blockiert, und es gibt derzeit keine Aussicht auf eine Öffnung.

Wie teuer wird Benzin, wenn der Ölpreis wirklich noch weiter steigt?

Ein Ölpreis von 150 Dollar pro Barrel würde sich deutlich an der Zapfsäule bemerkbar machen, aber nicht im vollen Ausmass durchschlagen. Der Grund: Der Rohölanteil macht nur etwa die Hälfte des Benzinpreises aus, während Steuern, Abgaben und Vertriebskosten relativ stabil bleiben.

In einem solchen Szenario dürfte der Literpreis für Bleifrei realistisch in Richtung 2.40 bis knapp 3.00 Franken steigen. Das wäre spürbar über dem heutigen Niveau, aber historisch noch im Rahmen früherer Preisspitzen – etwa während der Finanzkrise 2008 oder nach Beginn des Ukraine-Kriegs.

Bei einem Ölpreis von 200 Dollar pro Barrel wäre die Lage deutlich angespannter. Dann würden nicht nur die Rohölkosten steigen, sondern auch Verarbeitung, Transport und Margen durch den allgemeinen Preisdruck nachziehen. Der Benzinpreis könnte in diesem Fall auf etwa 3.20 bis 4.50 Franken pro Liter klettern. Das wäre wirtschaftlich und politisch heikel, würde Konsum und Mobilität bremsen und wohl auch politische Gegenmassnahmen auslösen.

Mit Agenturmaterial.