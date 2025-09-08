Zermatt hat sein Geld wieder zurückerhalten. (Symbolbild) Roman Gaigg

Der jahrelange Betrugsfall um die Zermatter Wasserwerke ist abgeschlossen: Die Gemeinde hat die gesamte Deliktsumme von 2,6 Millionen Franken inklusive Zinsen zurückerhalten.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Die Einwohnergemeinde Zermatt kann ein jahrelanges Kapitel abschliessen: Rund zehn Jahre nach dem Schuldspruch gegen den früheren Leiter der Wasserwerke hat sie die Deliktsumme von 2,6 Millionen Franken sowie Zinsen und Unkosten zurückerhalten. Insgesamt flossen 3,013 Millionen Franken in die Gemeindekasse, wie Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser gegenüber der bz Basel bestätigte.

Der Betrugsfall hatte die Gemeinde seit 2011 beschäftigt. Der damalige Beamte hatte über Jahre hinweg Rechnungen gefälscht oder fälschen lassen und diese der Gemeinde zur Bezahlung vorgelegt. Mit drei Komplizen erschlich er so 2,6 Millionen Franken.

2017 verurteilte das Kreisgericht Oberwallis den Haupttäter wegen gewerbsmässigen Betrugs und mehrfacher Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten unbedingt und 24 Monaten bedingt.

Prozesse wurden zwischenzeitlich optimiert

Ein grosser Teil des Geldes kam durch die Zwangsversteigerung von Immobilien zurück. Doch langwierige Verfahren verzögerten die endgültige Rückzahlung. Beschwerden, Einsprachen und Konkursverfahren führten zu jahrelangen Verzögerungen, bis Ende August 2025 die letzten offenen Forderungen überwiesen wurden.

«Wir sind sehr froh, dass ein Kapitel, welches uns seit vielen Jahren beschäftigt hat, nun abgeschlossen werden konnte», sagte Gemeindepräsidentin Biner-Hauser.

Die Gemeinde Zermatt hat nach Bekanntwerden des Falls ein internes Kontrollsystem (IKS) eingeführt. Alle finanzrelevanten Prozesse werden seither dokumentiert, Risiken bewertet und mit Kontrollen abgesichert – darunter etwa das Vier-Augen-Prinzip bei Zahlungen. Damit solle ein neuerlicher Betrug verhindert werden.