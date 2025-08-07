  1. Privatkunden
Exporteinbruch befürchtet Zollhammer könnte Schweizer Industrie ins Mark treffen

SDA

7.8.2025 - 07:31

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass  Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr  Millionenverluste zufügen.

06.08.2025

Die neuen US-Zölle von 39 Prozent treffen die Schweiz empfindlich. Besonders Uhren, Maschinen, Schokolade und Käse sind betroffen. Die Wirtschaft warnt vor Stellenabbau, Pleiten – und einem massiven Einbruch beim Export.

Keystone-SDA

07.08.2025, 07:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Trump hat 39-Prozent-Strafzölle auf Schweizer Exporte angeordnet – deutlich mehr als für EU-Staaten.
  • Die Uhren- und Maschinenindustrie sowie der Käse- und Schokoladenexport geraten massiv unter Druck.
  • Ökonomen erwarten einen Rückgang des BIP – und warnen vor langfristigen Schäden für den Standort Schweiz.
Mehr anzeigen

Der US-Zollhammer hat der Schweiz einen Schock versetzt: 39 Prozent auf Schweizer Importe hat US-Präsident Donald Trump angeordnet. «Der Wohlstand aller ist in Gefahr», warnte der Industrieverband der Tech-Industrie, Swissmem.

Die Zölle zahlen zwar die Importeure und US-Verbraucher, aber damit wird «Made in Switzerland» so teuer, dass Bestellungen einbrechen dürften, fürchtete die Wirtschaft. Die USA sind der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport.

Der Industrieverband Economiesuisse warnte vor Firmenpleiten. Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher sah Zehntausende Stellen in Gefahr. Auch, weil Konkurrenten aus der EU «nur» mit 15 Prozent US-Zöllen belastet werden.

Die Konjunkturforschungsstelle (Kof) der Universität ETH in Zürich rechnete bei 39 Prozent Zöllen mit einem Rückgang des Schweizer Bruttoinlandsprodukts von 0,3 bis 0,6 Prozent. Wenn die bislang ausgenommene Pharmaindustrie dazu käme, dürften es mindestens 0,7 Prozent sein.

Wer in der Schweiz am stärksten betroffen ist:

Die Uhrenindustrie

Schweizer Uhren stehen bei den Reichen in den USA hoch im Kurs: Rolex, Breitling, Tag Heuer – solche und ähnliche Marken wurden an Handgelenken von Donald Trump und anderen Milliardären in seinem Kabinett schon gesehen.

Kif-Parechoc-Mitarbeiterinnen produzieren in Le Brassus VD Zahnräder fuer mechanische Uhren, fotografiert am Montag, 20. Januar 2025.
Kif-Parechoc-Mitarbeiterinnen produzieren in Le Brassus VD Zahnräder fuer mechanische Uhren, fotografiert am Montag, 20. Januar 2025.
KEYSTONE

In kein Land gehen so viele Schweizer Uhren wie in die USA: Stücke im Wert von 4,3 Milliarden Franken waren es 2024, gefolgt von China mit 2 Milliarden Franken. Der US-Anteil an den Uhren-Exporten liegt bei 16,8 Prozent.

Chrystel Graf, Staatsratspräsidentin des Kantons Neuenburg, spricht von einem «Keulenschlag». Ihr Kanton gilt mit den Orten La-Chaux-de-Fonds und Le Locle als Wiege der Schweizer Uhrmacherei, er hat Marken wie Omega, Longines, Tissot und Audemars Piguet hervorgebracht.

Maschinenindustrie

Schweizer Unternehmen sind mit Präzisionsmaschinen und Bauteilen in manchen Bereichen unter den Weltmarktführern: Spezialbagger, Inspektionsgeräte zur Kontrolle von Pipelines oder Sensoren für Fabrikautomation etwa. Wenn die Konkurrenz aber wegen der hohen Zölle billiger liefern kann, haben sie möglicherweise das Nachsehen.

Schokolade und Käse

Der mehr als 170 Jahre alte Hersteller von Schokolade-Spezialitäten, Maestrani, sieht schwarz. «Sollten diese Zölle dauerhaft zur Anwendung kommen, wäre unsere Wettbewerbsfähigkeit im US-Markt nicht mehr gegeben», sagte der Leiter Marketing, Valentin Haag.

Schweizer Schoggi wird in den USA nun deutlich teurer. 
Schweizer Schoggi wird in den USA nun deutlich teurer. 
Archivbild: sda

Die Zölle müsste der Kunde berappen, damit seien die Maestrani-Schokoladen deutlich teurer als Konkurrenzprodukte aus den USA oder der EU. Noch hätten die Vertriebspartner aber Lagerbestände. Maestrani-Premium-Schokolade kann schon jetzt für 100 Gramm vier Euro kosten.

Beim Gruyère-Käse gehen 13 Prozent der Produktion in die USA, mehr als 4300 Tonnen im vergangenen Jahr. «Dieses Geschäft ist akut gefährdet», berichtet die Zeitschrift «Schweizer Bauer». Die Sortenorganisation Gruyère AOP rechnet mit Absatzeinbrüchen und hat bereits Produktionskürzungen beschlossen.

Gruyère-Produktion bei Emmi in Moudon VD: Auch der Käse-Export dürfte leiden.
Gruyère-Produktion bei Emmi in Moudon VD: Auch der Käse-Export dürfte leiden.
KEYSTONE

Für grosse Unternehmen wie Lindt & Sprüngli und Nestlé sind die Zölle weniger ein Problem. Sie produzieren für den USA-Markt in den USA – Nestlé sagt, mehr als 90 Prozent.

Problem Gold

Der Goldexport in die USA ist massiv gestiegen, womöglich als Reaktion auf die Unsicherheit der Märkte und Geopolitik, denn das Edelmetall gilt als sicherer Hafen für Vermögen.

Im ersten Halbjahr gingen nach Angaben des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit 475 Tonnen in die USA, nach 153 Tonnen im ganzen vergangenen Jahr. Das machte von Januar bis Juni 39,2 Milliarden Franken aus, wertmässig 54 Prozent der Exporte in die USA. Dabei wird das Gold in der Schweiz praktisch nur umgeschmolzen, ohne grosse Wertschöpfung.

Problem Währung

Der Dollar schwächelt seit Trumps Amtsantritt. Auch der Schweizer Franken gilt als sicherer Hafen und legt deutlich zu, rund 14 Prozent seit Januar. Das macht Exporte teurer. Von Trump ist das durchaus so gewünscht: «Mit einem schwächeren Dollar verdient man verdammt viel mehr Geld», meinte er kürzlich.

