Das Klimatechnik-Startup Climeworks will nun wieder Stellen abbauen. (Archivbild) sda

Mit Milliardenversprechen und globalem Pioniergeist war Climeworks angetreten, um der Klimakrise CO₂ direkt aus der Luft zu entreissen. Doch nun kämpft das Unternehmen mit technischen Schwierigkeiten, politischem Gegenwind und finanziellen Engpässen. Dutzende Jobs stehen auf dem Spiel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Climeworks leitet ein Konsultationsverfahren für eine Massenentlassung ein

Die Grossanlage in Island liefert weit weniger CO₂-Abscheidung als angekündigt

US-Projekt in Louisiana liegt auf Eis – auch wegen Trumps klimapolitischem Kurs

Die Firma Climeworks, einst als klimafreundliches Vorzeigeprojekt aus der Schweiz gefeiert, befindet sich in der wohl schwierigsten Phase ihrer Geschichte. Laut einem Bericht der SRF-Sendung «10 vor 10» steht das Zürcher Unternehmen vor einem grösseren Stellenabbau – deutlich mehr als zehn Prozent der aktuell 498 Angestellten könnten betroffen sein. Das laufende Konsultationsverfahren deutet auf eine Massenentlassung hin.

Climeworks hatte mit seiner Technologie weltweit Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Mit riesigen Maschinen, die CO₂ direkt aus der Luft filtern, wollte man der Erderwärmung aktiv entgegenwirken. Über 800 Millionen US-Dollar Investorenkapital konnte das ETH-Spin-off einsammeln – ein Vertrauensbeweis grosser Konzerne und Finanzinstitute.

Doch nun zeigen sich gleich an mehreren Fronten erhebliche Probleme. In Island, wo Climeworks mit den Anlagen «Orca» (seit 2021) und «Mammoth» (seit 2024) im industriellen Massstab CO₂ einfangen will, sind die Resultate enttäuschend. Die neueste Anlage «Mammoth» sollte über 36'000 Tonnen CO₂ pro Jahr binden – doch nach Recherchen des isländischen Investigativjournalisten Bjartmar Alexandersson waren es im ersten Jahr gerade einmal 105 Tonnen.

Vieles läuft nicht nach Plan

Climeworks-Co-Gründer Jan Wurzbacher räumt gegenüber SRF ein, dass der Betrieb unter realen Bedingungen deutlich komplexer sei als unter Laborbedingungen. Schnee und Eis in Island hätten Mechanismen blockiert, die Technik sei teilweise eingefroren. Zudem sei die Anlage noch nicht vollständig ausgerüstet. «Solche Anfangshürden gehören zur Entwicklung neuartiger Technologien dazu», so Wurzbacher.

Auch auf politischer Ebene läuft nicht alles nach Plan: In den USA, wo Climeworks in Louisiana ein Grossprojekt mit 469 geplanten Jobs lancieren wollte, liegt das Vorhaben vorerst auf Eis. Der Grund: Die klimafeindliche Kursänderung unter Ex-Präsident Donald Trump, der wieder im Amt ist. Behördenverantwortliche wurden abgesetzt oder Budgets gestrichen – Ansprechpartner fehlen.

«Uns ist nicht bekannt, dass das Projekt gestoppt wird», sagt Wurzbacher gegenüber SRF. Dennoch sei es derzeit kaum möglich, operative Klarheit zu gewinnen.

Für Branchenkenner wie Rolf Wüstenhagen, Professor für Erneuerbare Energien an der Universität St. Gallen, sind die Herausforderungen nicht überraschend. Die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre sei so gering, dass es technisch enorm anspruchsvoll sei, sie herauszufiltern. «Was Climeworks versucht, ist revolutionär, aber auch extrem teuer und energieintensiv», so Wüstenhagen gegenüber SRF.

Die Kritik trifft Climeworks in einem kritischen Moment: Erwartungen und Kapital waren hoch, doch nun geraten Vision und Realität aus dem Gleichgewicht. In wenigen Tagen endet das Konsultationsverfahren – dann wird klar, wie viele Menschen bei Climeworks ihren Arbeitsplatz verlieren.