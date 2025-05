Die Climeworks-Anlage «Orca» in Island. Keystone

Beim Zürcher Startup Climeworks kommt es zu einer Massenentlassung. 106 Stellen werden gestrichen, darunter 78 in der Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Zürcher Unternehmen Climeworks hat einen Stellenabbau verkündet.

Konkret sind weltweit 106 Stellen betroffen. Mehr anzeigen

«Nach einer Phase starken Wachstums passt Climeworks seine Organisation proaktiv an, um Agilität und Effizienz zu erhalten», schreibt das Zürcher Unternehmen auf seiner Webseite. Was sich positiv liest, heisst konkret: «Wir werden weltweit bis zu 106 Stellen abbauen, davon 78 in der Schweiz.»

Das Klima-Unternehmen Climeworks hat Anlagen entwickelt, die CO₂ aus der Luft absaugen und im Boden speichern. Inzwischen sind zwei Anlagen in Island in Betrieb.

In der Schweiz werden derzeit Verhandlungen über einen Sozialplan geführt, schreibt das Unternehmen weiter. Climeworks werde seine Kerntechnologie ausbauen und sein kommerzielles Angebot weiter diversifizieren.