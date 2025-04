Zürcher Schuhhaus schliesst Filiale nach 88 Jahren

Das Schuhhaus Walder in Stäfa macht dicht. Screenshot Google Street View

Das Traditionsunternehmen Walder schliesst seine Filiale in Stäfa ZH nach fast neun Jahrzehnten. Die Gründe: tiefer Umsatz, eine bevorstehende Pensionierung – und eine starke Filialdichte rund um den Zürichsee.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Schuhhaus Walder gibt seine Filiale in Stäfa auf – sie bleibt noch bis Juli geöffnet.

Geschäftsführer Daniel Walder nennt wirtschaftlichen Druck und Filialkonkurrenz als Gründe.

Der Onlinehandel der Kette wächst rasant und legte 2023 um 50 Prozent zu. Mehr anzeigen

Nach knapp 90 Jahren ist Schluss: Das Schuhhaus Walder schliesst seine Filiale an der Bahnhofwiese in Stäfa. Das traditionsreiche Familienunternehmen zieht sich damit aus einem seiner ältesten Standorte zurück. Als Gründe nennt Geschäftsführer Daniel Walder gegenüber der «Zürichsee-Zeitung» die tiefen Umsätze, eine bevorstehende Pensionierung und die dichte Präsenz rund um den Zürichsee.

Die Filiale in Stäfa sei mit einem Jahresumsatz unter einer halben Million Franken eine der kleineren des Unternehmens gewesen. Gleichzeitig betreibt Walder am Zürichsee noch sieben weitere Filialen, darunter in Meilen, Küsnacht, Thalwil, Wädenswil, Pfäffikon und Rapperswil. «Wir haben uns teilweise selbst kannibalisiert», so Walder.

Der bevorstehende Ruhestand der langjährigen Filialleiterin war schliesslich Anlass, die wirtschaftliche Lage des Standorts nochmals zu überprüfen – mit dem Ergebnis: kein Weiterbetrieb über den Sommer hinaus. Das Geschäft soll noch bis spätestens Ende Juli geöffnet bleiben.

Online wächst – Filialnetz unter Beobachtung

Trotz dieser Schliessung spricht Walder von «stabilen Umsätzen» im gesamten Unternehmen. Der stationäre Verkauf halte sich auf Vorjahresniveau – aber der Onlinehandel entwickle sich dynamisch: Seit dem Start des eigenen Webshops 2023 sei der digitale Umsatz um 50 Prozent gestiegen und mache inzwischen 6 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Das Schuhhaus Walder blickt auf eine lange Geschichte zurück: 1874 gegründet, entwickelte sich aus einer «Schuhfabrik für heimatlose Knaben» in Brüttisellen ein modernes Handelsunternehmen mit heute 28 Filialen und 220 Mitarbeitenden. Die Produktion wurde 1971 eingestellt, seither konzentriert sich Walder auf den Verkauf – heute zunehmend digital.

Daniel Walder schliesst weitere Anpassungen im Filialnetz nicht aus. «Es sind keine einfachen Zeiten für den Fachhandel», sagt er gegenüber der «Zürichsee-Zeitung» weiter. Dass Stäfa nicht der letzte Standort ist, der dem Strukturwandel zum Opfer fällt, ist somit nicht ausgeschlossen.