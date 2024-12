Die Bäckerei Tanner in Zürich-Oerlikon gibt es bereits seit 120 Jahren. Screenshot Google Maps

Die Zürcher Bäckerei und Konditorei Tanner muss nach 120 Jahren schliessen. Ausgerechnet an Heiligabend. Zwei Mitarbeiterinnen verlieren dadurch ihren Job.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Traditionsbäckerei und -konditorei Tanner in Zürich-Oerlikon muss nach 120 Jahren schliessen.

Grund dafür: zu wenig Kundinnen und Kunden. Die Konkurrenz werde immer grösser.

Zwei Mitarbeiterinnen verlieren darum ihren Job. Mehr anzeigen

Ausgerechnet an Heiligabend muss der Traditionsbeck Bäckerei Konditorei Tanner in Zürich-Oerlikon für immer schliessen. 120 Jahre wurde sie alt. Serge Tanner (54) steht dann zum letzten Mal in seiner Backstube. Sieben Jahre führte er die Bäckerei, 1988 hat er hier auch seine Lehre gemacht.

36 Jahre lang ist Tanner also Tag für Tag in der Backstube gestanden. Doch: «Es rechnet sich nicht mehr», sagt er zum Portal «Zürich 24». Als Hauptgrund für die Schliessung nennt Tanner ausbleibende Kundinnen und Kunden aus den umliegenden Büros. «Viele arbeiten im Homeoffice und essen dann zu Hause», sagt er. Auch der Druck der Konkurrenz von Tankstellenshops und Grossverteilern spüre man.

Zuletzt habe Tanner vermehrt auch Mittagsmenüs angeboten und auf Catering gesetzt. «Für kleinere Betriebe mit eigener Backstube ist es allgemein schwierig geworden», sagt Tanner. Das Steuer herumreissen konnte er damit aber nicht. «Ich wollte einen Entscheid fällen, bevor ich Konkurs anmelden muss», sagt er.

Zwei Angestellte verlieren ihren Job

Die Bäckerei hat zwei Angestellte, darunter Claudia Tanner, die Tochter von Serge Tanner. Die 24-Jährige hat, wie ihr Vater, ihre Lehre in diesen Betrieb absolviert. Corinne Obi arbeitet seit acht Jahren als Verkäuferin im Geschäft. Die 42-Jährige sagt zu «Blick», dass die Konkurrenz zu gross geworden sei. Auch die nahe Metzgerei würde Menüs anbieten. Zudem habe auch noch ein Sandwichladen an der Schafhauserstrasse eröffnet.

Obi habe Respekt vor ihrem letzten Arbeitstag. «Wir wollen bis zum letzten Tag für unsere Stammkunden da sein. Aber die Nastüechli werden parat sein, das ist klar», sagt sie zu «Blick». Immerhin habe sie bereits einen neuen Job gefunden. Auch Claudia Tanner hat schon einen neuen Arbeitgeber. Wie es für Serge Tanner und seine Partnerin weitergeht, ist noch offen.