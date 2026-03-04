2,5-Zimmer-Wohnung in Zürich sorgt für Stirnrunzeln – Firma erklärt Preis

Die Wohnung wurde im Jahr 2025 renoviert und wird möbeliert vermietet. Bild: Immoscout24

Wohnraum in Zürich ist knapp und teuer – doch dieses Inserat setzt selbst für Seefeld-Verhältnisse neue Massstäbe. Für 7490 Franken im Monat wird eine 2,5-Zimmer-Wohnung angeboten. Dahinter steckt kein gewöhnliches Mietobjekt, sondern ein umfassendes «Serviced Living»-Konzept.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 2,5-Zimmer-Wohnung im Zürcher Seefeld wird auf «Immoscout24» für 7490 Franken pro Monat angeboten und sorgt angesichts der angespannten Wohnlage für Aufsehen.

Die Immobilienfirma bezeichnet das Objekt als möbliertes «Serviced Living»-Premiumangebot inklusive Nebenkosten, Reinigung, Concierge-Service und weiterer Dienstleistungen, weshalb ein Vergleich mit regulären Mietwohnungen nur bedingt möglich sei.

Das Angebot richtet sich vor allem an Expats und Führungskräfte, während die hohe Nachfrage laut Anbieter zeige, dass solche Luxuswohnungen in Zürich trotz Wohnungsnot einen Markt finden. Mehr anzeigen

Dass die Wohnungen in den Schweizer Städten immer teurer werden, ist keine Neuigkeit. Der Platz ist rar und die Nachfrage hoch. Doch dieses Wohnungsinserat auf «Immoscout24» sticht besonders heraus. Eine 2,5-Zimmer-Wohnung, 70 Quadratmeter für satte 7490 Franken im Monat.

Beschrieben wird die Wohnung wie folgt: Sie verfügt über 2,5 Zimmer, ein Badezimmer und liegt im 6. Stock. Das Baujahr wird auf 1957 datiert, die letzte Renovation fand im Jahr 2025 statt, Objekttyp: Terrassenwohnung.

Neid von den Nachbaren garantiert

Hinter dem Inserat steht eine Immobilienfirma aus dem Kanton Schwyz. In einer detaillierten Wohnungsbeschreibung schreibt die Firma: «Unsere modernen, state-of-the-art-Serviced Apartments kombinieren beeindruckende Geräumigkeit mit einer Prime-Lage – direkt im sehr gefragten Zürcher Seefeld-Bezirk.» Weiter heisst es: «Edle Materialien wie echte Holzböden verleihen den Apartments sowohl Sophistikation als auch Gemütlichkeit.» Das Apartment verfüge über einen Balkon und als zusätzliches Highlight über eine private grüne Dachterrasse mit Loggia. Die Immobilienfirma schreibt: «Sie werden die Aussicht auf Zürichberg, Dolder und die Umgebung lieben – Neid von den Nachbarn ist garantiert.»

Doch die Frage bleibt: Wieso wird diese Wohnung für so einen hohen Preis vermietet? In Zürich ist der Wohnraum begrenzt und die Mietpreise steigen seit Jahren. Der Mietpreisindex der Stadt Zürich stieg seit dem Jahr 2010 von 100 bis im Januar 2025 auf 111.8 Punkte (siehe Grafik).

Seit 2010 stieg der Mietpreisindex um 11.8 Punkte. Stadt Zürich

Keine konventionellen Mietwohnungen

Die Immobilienfirma, die anonym bleiben will, sagt auf Anfrage von blue News: «Bei der betreffenden Wohnung handelt es sich um eine hochwertig ausgebaute und vollständig möblierte Dachgeschosswohnung mit privater Terrasse in privilegierter Lage im Zürcher Seefeld.»

Beim publizierten Mietpreis handle es sich um einen Pauschalendpreis. «Dieser Endpreis beinhaltet sämtliche regulären Nebenkosten, Highspeed-Internet-Linie, Premium-TV-Paket, professioneller wöchentlicher Reinigungsservice, Concierge-Mieter-Service sowie weitere Serviceleistungen nach Abruf», heisst es seitens der Firma. Es handle sich somit nicht um eine klassische, unmöblierte Mietwohnung, sondern um ein umfassendes «Serviced Living»-Angebot mit entsprechendem Komfort- und Dienstleistungsniveau.

Ein direkter Vergleich mit konventionellen Mietwohnungen sei daher nur bedingt möglich, da diese weder möbliert seien noch zusätzliche Dienstleistungen oder flexible Mietmodelle beinhalten. «Unser Angebot richtet sich insbesondere an Personen, die eine hochwertige, zeitnah bezugsbereite Wohnlösung in zentraler Lage suchen – beispielsweise internationale Führungskräfte, Projektverantwortliche oder Expats in Zürich», sagt die Firma weiter.

Premiumangebot im teuren Zürich

Aber ist so ein Angebot wirklich nötig in einer Stadt, die schon so ein Wohnungsproblem hat? Die Firma sagt: «Wir sind uns bewusst, dass die Nachfrage hoch ist und bezahlbarer Wohnraum knapp.» International zählt Zürich zu den teuersten Städten der Welt und belegt immer die vordersten Ränge im internationalen Ranking. «Eine unmöblierte 1-Zimmerwohnung in Zürich hat einen Durchschnittsmietpreis von etwa 2100 Franken pro Monat, gemäss den letzten Erhebungen», sagt das Unternehmen. «Unser Segment bewegt sich jedoch im Bereich möblierter Premium- und Serviced Apartments und stellt damit ein spezialisiertes Angebot dar, das sich klar vom regulären Wohnungsmarkt unterscheidet», rechtfertigt die Firma den hohen Preis.

Auf die Frage, wie viele Bewerbungen bereits eingegangen sind, bleibt man vage: «Die konstant hohe Nachfrage nach unseren Objekten bestätigt, dass unser Angebot von der Kundschaft geschätzt und als angemessen sowie gerechtfertigt wahrgenommen wird.» Zur aktuellen Vermietungssituation könne man mitteilen, dass die Wohnungen in diesem Segment in der Regel projekt- oder aufenthaltsbedingt befristet genutzt werden und entsprechend eine gewisse Fluktuation besteht.