Das sind die besten Bahnhöfe Europas Zürich ist wieder die Nummer 1 – Bern auf Rang 3

Oliver Kohlmaier

5.9.2025

Der Hauptbahnhof Zürich schnappte sich erneut den Spitzenplatz unter den Bahnhöfen Europas. 
Der Hauptbahnhof Zürich schnappte sich erneut den Spitzenplatz unter den Bahnhöfen Europas. 
Keystone (Archivbild)

Der European Railway Station Index kürt die besten Bahnhöfe in Europa. Mit zwei Kandidaten in den Top Drei muss die Schweiz den internationalen Vergleich nicht scheuen. 

Redaktion blue News

05.09.2025, 19:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im «European Railway Station Index» belegt der Hauptbahnhof Zürich erneut den Spitzenplatz.
  • Das Ranking vergleicht jährlich die 50 grössten Bahnhöfe in Europa nach Passagierzahlen.
  • Der Bahnhof Bern, einziger weiterer Schweizer Kandidat, belegt den dritten Rang.
Mehr anzeigen

Der Hauptbahnhof Zürich kann seinen Spitzenplatz verteidigen und wird im «European Railway Station Index» erneut der ‹Beste Bahnhof Europas›.

Das Ranking vergleicht jährlich die 50 meistfrequentierten Bahnhöfe des Kontinents aus Sicht der Passagiere. In die Ergebnisse fliessen verschiedene Faktoren ein, wie etwa Ausstattung, Dienstleistungen oder auch die Zuverlässigkeit des Zugverkehrs.

«Europas ungeschlagener Bahn-Champion»

Der Zürcher Hauptbahnhof verteidigt 2025 seinen Spitzenplatz mit 101 Punkten, vor dem polnischen Bahnhof Wroclaw Główny, der 98,5 Punkte erzielt. «Zürich ist Europas ungeschlagener Bahn-Champion», schreibt die amerikanische Organisation Consumer's Choice. Der Bahnhof beweise, dass «Zuverlässigkeit und Qualität auch unter Druck aufrechterhalten werden können».

Deutsche lachen wegen Ersatzzug. «Entschuldigt sich die SBB dafür, dass der Zug fährt?»

Deutsche lachen wegen Ersatzzug«Entschuldigt sich die SBB dafür, dass der Zug fährt?»

Zum Spitzenplatz trug vor allem die Zuverlässigkeit der Züge bei, wie die Autoren schreiben: «Die Ergebnisse (...) bezüglich Wartezeiten und Verspätungen zeichnen sich durch einige der niedrigsten Werte im gesamten Index aus, mit durchschnittlichen Wartezeiten von 1,33 Minuten. Nur 4,06 Prozent aller Fahrten sind verspätet.»

Lediglich das Fehlen einer Lounge, schlechte regionale Verbindungen in den Schweizer Südosten sowie eine relativ begrenzte Auswahl an Fahrkarten gehören demnach zu den wenigen Nachteilen des grössten Bahnknotens der Schweiz.

Der Bahnhof Bern ist laut dem «European Railway Station Index» der drittbeste Bahnhof Europas.
Der Bahnhof Bern ist laut dem «European Railway Station Index» der drittbeste Bahnhof Europas.
Keystone (Archivbild)

Bern auf Rang Drei

Der Bahnhof Bern landete  im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz niedriger auf dem dritten Rang. Auch in Bern wirkt sich die betriebliche Zuverlässigkeit in hohem Masse auf das Ergebnis aus. Wie die Autoren betonen, sei der dritte Rang nicht etwa auf eine Verschlechterung zurückzuführen. Vielmehr konnte mit dem polnischen Bahnhof Wroclaw Główny ein Newcomer begeistern.

Mit Zürich und Bern nehmen somit die einzigen beiden Schweizer Bahnhöfe Spitzenplätze ein. Das gute Abschneiden bestätige erneut die «Vorteile eines intensiven Wettbewerbs» sowie einer «gut gepflegten dezentralen Infrastruktur» wie in der Schweiz.

Die zehn Besten Bahnhöfe in Europa

  • Zürich HB, Schweiz
  • Wroclaw Główny, Polen
  • Bern, Schweiz
  • Berlin Hauptbahnhof, Deutschland
  • London Paddington, Grossbritannien
  • Utrecht Centraal, Niederlande
  • London Bridge, Grossbritannien
  • Wien Hauptbahnhof, Österreich
  • Paris Gare Montparnasse, Frankreich
  • Amsterdam Centraal, Niederlande
Mehr anzeigen

Sechs deutsche Bahnhöfe unter den schlechtesten Zehn

Weil die grössten Drehscheiben Europas verglichen werden, befinden sich besonders viele deutsche Bahnhöfe im Ranking. Und die schnitten einmal mehr besonders schlecht ab – nicht zuletzt, weil auch Verspätungen der Züge in die Bewertung einfliessen.

Die letzten drei Plätze werden alle von deutschen Stationen eingenommen, unter den letzten sechs Plätzen finden sich sechs Bahnhöfe im Nachbarland. Lediglich der Berliner Hauptbahnhof erzielte mit dem vierten Platz eine gute Platzierung.

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Die SBB stellen am Donnerstagmorgen ihren ersten komplett modernisierten ICN vor. Im Zug warten zahlreiche Verbesserungen auf die Kunden.

24.10.2024

