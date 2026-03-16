Der Prozess vor dem Zuger Strafgericht ist auf neun Tage angesetzt. (Archivaufnahme) Keystone

Am Zuger Strafgericht beginnt ein Prozess, der weit über einen gewöhnlichen Erbstreit hinausgeht. Im Zentrum stehen eine Luxusvilla am Ägerisee, ein Milliardär als Käufer – und Vorwürfe von Betrug, Geldwäscherei und politischem Filz.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Zug beginnt ein Strafprozess rund um den Verkauf einer Luxusvilla am Ägerisee, der deutlich unter Marktwert erfolgt sein soll.

Vier Männer stehen vor Gericht, darunter ein Bruder der Erbin sowie ein Milliardär als Käufer der Liegenschaft.

Der Prozess dürfte bis Ende März dauern und wirft auch politische Fragen im Kanton Zug auf. Mehr anzeigen

Vor dem Strafgericht Zug stehen sich seit heute Montagmorgen ein Bruder als Beschuldigter und eine Schwester als Privatklägerin gegenüber. Der Mann soll Grundstücke am Ägerisee zu günstig verkauft haben.

Um was geht es in dem Prozess? blue News beantwortet die wichtigsten Fragen.

Worum geht es im Prozess?

Im Zentrum steht eine Luxusvilla am Ägerisee im Kanton Zug. Das rund 5000 Quadratmeter grosse Grundstück gehört zu den exklusivsten Lagen der Region. Gutachten schätzen den Wert auf bis zu 27 Millionen Franken.

Verkauft wurde die Liegenschaft jedoch bereits 2017 für 16 Millionen Franken. Dieser Verkauf ist der Auslöser eines erbitterten Familienkonflikts und mehrerer Gerichtsverfahren.

Was soll passiert sein?

Die Villa gehörte ursprünglich den verstorbenen Eltern zweier Geschwister. Der Bruder verkaufte die Liegenschaft über eine Familienholding – gegen den Willen seiner Schwester.

Dabei hielt der Bruder nur 45 Prozent der Anteile an der Holding. Die Schwester und ihre minderjährige Tochter verfügten gemeinsam über 55 Prozent. Trotzdem gelang es dem Bruder, den Verkauf durchzusetzen.

Die Schwester wirft ihm vor, die Villa deutlich unter Marktwert verkauft und damit ihr Erbe geschädigt zu haben.

Wer spielt welche Rolle?

Vier Männer stehen nun vor Gericht.

Der Bruder der Klägerin soll den Verkauf der Villa organisiert haben. Ihm wird ungetreue Geschäftsbesorgung vorgeworfen.

Der Käufer ist der Unternehmer Urs Burkard, ein Sika-Erbe mit einem geschätzten Familienvermögen von rund 3,3 Milliarden Franken. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Geldwäscherei ermittelt.

Zudem müssen sich ein Treuhänder sowie ein Anwalt, der im Verwaltungsrat der Gesellschaft sass, vor Gericht verantworten.

Die Schwester des Bruders tritt im Verfahren als zentrale Gegenspielerin auf. Sie kämpft seit Jahren gegen den Verkauf der Liegenschaft.

Warum steht auch die Politik im Fokus?

Der Fall hat im Kanton Zug politische Wellen ausgelöst. Es wird diskutiert, ob Behörden beim Verkauf genügend genau hingeschaut haben.

Eine Notarin in Oberägeri wollte den Deal zunächst nicht beurkunden. In einer Nachbargemeinde wurde der Verkauf später dennoch bestätigt.

Der Kantonsrat setzte deshalb im Sommer 2025 eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) ein, um mögliche politische Verbindungen oder Versäumnisse der Behörden zu prüfen.

Wie lange dauert der Prozess?

Der Strafprozess hat nun begonnen und ist zunächst bis zum 31. März angesetzt.

Er soll klären, ob beim Verkauf der Villa strafbare Handlungen vorlagen. Parallel laufen weitere Zivilverfahren rund um den Erbstreit.

Damit dürfte der Fall den Kanton Zug noch längere Zeit beschäftigen.