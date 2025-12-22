Die rund 1500 Insel-Bewohner von Pari sind von der Klimaerwärmung, die Konzerne wie Holcim mitverursachten, existenziell bedroht, argumentieren die vor dem Zuger Kantonsgericht Klagenden. (Archivbild) Bild: Keystone/EPA/Mast Irham

Juristische Premiere in der Schweiz: Erstmals dürfen Geschädigte gegen einen Konzern – in diesem Fall Holcim – wegen Klimaschäden klagen. Der Zementkonzern will Berufung einlegen.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Zuger Kantonsgericht lässt eine Klimaklage gegen Holcim zu.

Das Gericht habe anerkannt, dass die Klagenden als vom Klimawandel existenziell Betroffene Rechtsschutz verdienen, hiess es am Montagmorgen (22.12.2025).

Die Klage gegen Holcim war von vier Bewohnern der indonesischen Insel Pari eingereicht worden.

Sie argumentieren, dass die durch den Klimawandel verursachten Überschwemmungen die Lebensgrundlage der Insel-Bewohner bedrohen.

Sie fordern vom Zementkonzern Schadenersatz, deutliche Reduktion des CO2-Ausstosses und Beteiligung an Anpassungsmassnahmen. Mehr anzeigen

Das Zuger Kantonsgericht tritt auf eine Klimaklage gegen Holcim ein – eine juristische Premiere in der Schweiz. Bewohner einer indonesischen Insel fordern vom Zementkonzern Schadenersatz, deutliche Reduktion des CO2-Ausstosses und Beteiligung an Anpassungsmassnahmen. Das Gericht habe anerkannt, dass die Klagenden als vom Klimawandel existenziell Betroffene Rechtsschutz verdienen, teilte das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (HEKS) am Montag mit.

Die Klage gegen Holcim war von vier Bewohnern der Insel Pari eingereicht worden. Sie argumentieren, dass die durch den Klimawandel verursachten Überschwemmungen die Lebensgrundlage der Insel-Bewohner bedrohen.

Holcim will Berufung einlegen, wie das Unternehmen mitteilte. Es lehnte die Forderungen der Kläger*innen schon im September bei der Anhörung ab und argumentierte, diese seien vom Klimawandel ebenso betroffen wie die gesamte Weltbevölkerung. Von einem konkreten schützenswerten Interesse könne keine Rede sein. Holcim sei fest entschlossen, bis 2050 Netto-Null zu erreichen.