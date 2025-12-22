Das Zuger Kantonsgericht tritt auf eine Klimaklage gegen Holcim ein – eine juristische Premiere in der Schweiz. Bewohner einer indonesischen Insel fordern vom Zementkonzern Schadenersatz, deutliche Reduktion des CO2-Ausstosses und Beteiligung an Anpassungsmassnahmen. Das Gericht habe anerkannt, dass die Klagenden als vom Klimawandel existenziell Betroffene Rechtsschutz verdienen, teilte das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (HEKS) am Montag mit.
Die Klage gegen Holcim war von vier Bewohnern der Insel Pari eingereicht worden. Sie argumentieren, dass die durch den Klimawandel verursachten Überschwemmungen die Lebensgrundlage der Insel-Bewohner bedrohen.
Holcim will Berufung einlegen, wie das Unternehmen mitteilte. Es lehnte die Forderungen der Kläger*innen schon im September bei der Anhörung ab und argumentierte, diese seien vom Klimawandel ebenso betroffen wie die gesamte Weltbevölkerung. Von einem konkreten schützenswerten Interesse könne keine Rede sein. Holcim sei fest entschlossen, bis 2050 Netto-Null zu erreichen.
Klimagipfel vor Zerreissprobe – Streit über fossile Brennstoffe
STORY: Kurz vor dem geplanten Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien ist der Streit über die Zukunft fossiler Brennstoffe unter den Teilnehmern offen ausgebrochen. Aus einem Entwurf für ein Klimaschutzabkommen wurden Vorschläge für einen Fahrplan zum Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle herausgestrichen, wie aus dem am Freitag von den Vereinten Nationen veröffentlichten Dokument hervorgeht. Juan Carlos Monterrey, Abgesandter von Panama «Der politische Text ist einfach inakzeptabel. Er ist keine ernstzunehmende Grundlage für Verhandlungen. Er versagt gegenüber dem Amazonas und der Wissenschaft, der Gerechtigkeit und gegenüber den Menschen, die wir hier vertreten. Er kann einfach nicht legitimiert werden. Es gibt keinen Hinweis auf den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, deren schrittweise Reduzierung oder die Entwaldung. Nichts. Diese COP versäumt es sogar, Formulierungen zu wiederholen, die bereits in den vergangenen Jahren vereinbart wurden. Die Ursachen der Klimakrise nicht zu benennen, ist kein Kompromiss, sondern Leugnung, es ist kriminell.» Eine Gruppe von mehr als 30 Staaten, darunter auch Deutschland, erklärten in einem Schreiben an die brasilianische Konferenzpräsidentschaft, sie könnten kein Abkommen akzeptieren, das keinen Fahrplan zur Umsetzung zur Abkehr von fossilen Brennstoffen enthalte. Insidern zufolge stemmen sich vor allem Saudi-Arabien und andere ölproduzierende Länder gegen einen solchen Fahrplan. Auf der Vorgängerkonferenz COP28 vor zwei Jahren hatten sich die Staaten grundsätzlich auf das Ziel einer Abkehr von fossilen Energien verständigt. Die Konferenz im brasilianischen Belem sollte einen konkreten Umsetzungsplan dafür erarbeiten. Der Entwurf sah unter anderem vor, die weltweiten Finanzmittel zur Anpassung an den Klimawandel bis 2030 zu verdreifachen, liess jedoch offen, ob dieses Geld von reichen Staaten oder aus anderen Quellen wie Entwicklungsbanken oder dem Privatsektor stammen soll. Ärmere Länder forderten hier stärkere Garantien für öffentliche Gelder. Ein Abkommen bei der COP30 sollte ursprünglich an diesem Freitag verabschiedet werden. Dafür ist Einstimmigkeit erforderlich. Es zeichnete sich ab, dass sich die Verhandlungen bis ins Wochenende hinziehen könnten.