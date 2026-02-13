Zwei Monate ausziehen, danach bis zu 850 Franken höhere Miete

Die Häuser im Telli-Quartier in Aarau sollen renoviert werden. Zuerst hiess es, die Mieter*innen dürfen bleiben. Nun müssen sie die Wohnung für eine bestimmte Zeit räumen. Telliportal

Die AXA plant an der Rütmattstrasse in der Aarauer Telli die umfassende Sanierung von rund 140 Wohnungen. Doch noch vor Baustart sorgt das Projekt für Unmut: Teile der Mieterschaft müssen ihre Wohnungen für Wochen verlassen – und nach Abschluss drohen deutliche Mietaufschläge.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die AXA plant an der Aarauer Rütmattstrasse die Sanierung von rund 140 Wohnungen für einen zweistelligen Millionenbetrag, wobei Teile der Mieterschaft ihre Wohnungen für mehrere Wochen verlassen müssen.

Besonders in zwei Häusern sind Auszüge von bis zu acht Wochen vorgesehen, obwohl zuvor von einer Sanierung im bewohnten Zustand die Rede war, was bei Mieterinnen und Mietern für Unmut sorgt.

Zusätzlich kündigt AXA teils deutliche Mietzinserhöhungen nach Abschluss der Arbeiten an, was die Kritik weiter verschärft. Mehr anzeigen

Die Schweizer Versicherungsgesellschaft AXA schmiedet erneut grosse Pläne für das Wohnquartier in der Aarauer Telli. Nicht ganz so monumental wie vor ein paar Jahren, als das Unternehmen seine fast 600 Wohnungen an der Delfterstrasse im bewohnten Zustand sanierte – aber dennoch stattlich: Nun ist die Rütmattstrasse an der Reihe. Fast 140 Wohnungen sollen erneuert werden, die Bausumme beläuft sich laut AXA auf einen zweistelligen Millionenbetrag, berichtet die «Aargauer Zeitung».

Doch was als weiteres Grossprojekt beginnt, bringt schon Monate vor dem Baustart Unmut.

Energetische Sanierung – und mehr

Bereits im vergangenen Jahr hatte AXA angekündigt, dass nicht alle Häuser gleich stark betroffen sein würden. An der Rütmattstrasse 3, 4, 9 und 10 sollen die Wohnungen «energetisch umfassend saniert» werden, hiess es damals von der Versicherung. Zudem würden Haustechnik, Brand- und Erdbebenschutz ertüchtigt.

Noch tiefer greifen die Bauarbeiten in den Häusern 7 und 8: Dort sollen zusätzlich Küchen und Bäder komplett erneuert werden. Damals hiess es, die Sanierungen würden «im bewohnten Zustand» durchgeführt.

Plötzlich heisst es: Acht Wochen raus

Während der Arbeiten an der Delfterstrasse wurde AXA für ihr Vorgehen mehrfach gelobt. Man habe die Mieterschaft gut betreut und laufend informiert. Doch an der Rütmattstrasse kippt die Stimmung.

Vor einem Jahr hatte AXA eine Infoveranstaltung durchgeführt. Einzelgespräche wurden für Herbst 2025 in Aussicht gestellt – inklusive Details zu Mietpreiserhöhungen und Baustart. «Wir haben aber nichts mehr gehört», sagt eine aufgebrachte Mieterin, gegenüber der «Aargauer Zeitung». Und weiter: «Wir haben keine Infos zur Miete, keine Infos, wann es nun wirklich losgehen soll.»

Die Antwort kam vor wenigen Tagen – per Post. Absenderin: die Immobilienverwalterin Wincasa. Im Schreiben an die Mieterschaft der Häuser 7 und 8, heisst es, dass die Vorbereitungs- und Baustelleneinrichtungsarbeiten im August beginnen sollen. Die eigentliche Sanierung starte Anfang Oktober und dauere bis Juni 2027.

Pro Wohnung würden die Arbeiten «nur ein paar Wochen» dauern. Doch dann folgt der entscheidende Satz: «Während ca. acht Wochen können die Wohnungen nicht bewohnt werden.»

«Nach wie vor im bewohnten Zustand»

Auf die Frage, weshalb im letzten Jahr noch von einer Sanierung «im bewohnten Zustand» die Rede war, nun aber Teile der Mieterschaft zwei Monate ausziehen müssen, erklärt eine AXA-Sprecherin: «Die Sanierung wird nach wie vor in bewohntem Zustand durchgeführt.» Gemeint sei damit, «dass die Mieterinnen und Mieter ihre Wohnungen nur für eine begrenzte Zeit verlassen müssen».

In dieser Phase würden Arbeiten ausgeführt, die nur im unbewohnten Zustand möglich seien – etwa die Sanierung von Küchen und Bädern.

Wie lange der Auszug dauert, hängt laut AXA von der «Eingriffstiefe» ab: Acht Wochen gelten für die Häuser 7 und 8. In den Häusern 3 und 4 sind es drei bis vier Wochen. In den Häusern 9 und 10 rund sechs Wochen.

Die im Herbst versprochenen Gespräche seien wegen einer Verzögerung in der Planung nicht zustande gekommen, so die Sprecherin. Nun seien sie für Ende Februar vorgesehen.

Ersatzwohnung, Hotel – oder Ferien planen

Auf die Frage, ob man nachvollziehen könne, dass sich Teile der Mieterschaft überrumpelt fühlen, betont AXA, es sei ein Anliegen, «die Mieterschaft so früh wie möglich über den genauen Zeitplan der Arbeiten in Kenntnis zu setzen». Bereits im Sommer 2025 seien die Mietenden schriftlich über Alternativen informiert worden, etwa über den Umzug in eine möblierte Ersatzwohnung, die von der Eigentümerin zur Verfügung gestellt werde.

Konkret, wann genau der Auszug erfolgen muss, wurde allerdings nicht genannt. Stattdessen wies AXA darauf hin, dass die Möglichkeit bestehe, «während der Sanierungsarbeiten in ein Hotel/Appartement zu ziehen oder die Ferien so zu planen, dass man während der Sanierung abwesend ist».

Mietschock nach Abschluss

Für noch mehr Aufregung sorgt jedoch eine andere Passage im aktuellen Schreiben: die künftigen Mietpreise.

Wie angekündigt, sollen die Mieten nach Abschluss des Projekts steigen – nun nennt AXA erstmals konkrete Zahlen. Für eine 1- bis 1,5-Zimmerwohnung wird mit einer Erhöhung von 200 bis 300 Franken gerechnet. Bei 2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnungen sind es 300 bis 450 Franken, bei 4,5-Zimmerwohnungen 400 bis 700 Franken und bei 5,5-Zimmer-Wohnungen 550 bis 850 Franken – Pro Monat.

Das entspricht einer Mehrbelastung von 2400 bis 10'200 Franken pro Jahr. Die definitiven Preise sollen allerdings erst Mitte 2028 bekannt gegeben werden – wenn das Projekt abgeschlossen ist.

Mehr Videos aus dem Ressort