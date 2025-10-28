Zwei Klassiker der Schweizer Küche finden zueinander: Zweifel und Aromat bringen gemeinsam Chips mit dem unverwechselbaren Gewürzgeschmack auf den Markt. Ab dem 1. Dezember sollen die neuen Chips schweizweit im Handel erhältlich sein – allerdings nur für kurze Zeit.
Wie die Unternehmen mitteilen, handelt es sich um eine limitierte Edition, die in der Zweifel-Fabrik in Spreitenbach (AG) hergestellt wird. Verwendet werden ausschliesslich Schweizer Kartoffeln.
Vom TikTok-Gag zum Regalprodukt
Der Ursprung der Kooperation liegt nicht in einer Marketingidee, sondern auf TikTok. Dort hatte ein Nutzer im Sommer vorgeschlagen, Aromat über Zweifel-Chips zu streuen – und damit einen viralen Trend ausgelöst. Sogar der Glarner TV-Koch Noah Bachhofen griff den Hype auf und zeigte auf Social Media, wie er eigene «Aromat-Chips» kreierte.
Zweifel reagierte schnell: «Die Produktidee kommt direkt von unseren Konsumentinnen und Konsumenten», sagt Firmenchef Christoph Zweifel. Gemeinsam mit dem Gewürzhersteller Unilever, zu dessen Portfolio Aromat gehört, habe man das Produkt «in kurzer Zeit und in enger Zusammenarbeit» umgesetzt.