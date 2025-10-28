  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Idee stammt von TikTok Zweifel bringt Chips mit Aromat-Geschmack 

Sven Ziegler

28.10.2025

Die Zweifel-Chips gibts bald auch mit Aromat-Geschmack.
Die Zweifel-Chips gibts bald auch mit Aromat-Geschmack.
Zweifel

Zwei Schweizer Kultmarken machen gemeinsame Sache: Ab Dezember verkauft Zweifel Chips mit Aromat-Geschmack. Die Idee stammt nicht aus der Produktentwicklung – sondern aus einem viralen TikTok-Trend.

Sven Ziegler

28.10.2025, 09:05

28.10.2025, 10:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zweifel und Aromat lancieren ab 1. Dezember eine limitierte Chips-Edition mit Aromat-Geschmack.
  • Die Idee geht auf einen TikTok-Hype zurück, der im Sommer viral ging.
  • Produziert werden die neuen Chips in Spreitenbach aus Schweizer Kartoffeln.
Mehr anzeigen

Zwei Klassiker der Schweizer Küche finden zueinander: Zweifel und Aromat bringen gemeinsam Chips mit dem unverwechselbaren Gewürzgeschmack auf den Markt. Ab dem 1. Dezember sollen die neuen Chips schweizweit im Handel erhältlich sein – allerdings nur für kurze Zeit.

Wie die Unternehmen mitteilen, handelt es sich um eine limitierte Edition, die in der Zweifel-Fabrik in Spreitenbach (AG) hergestellt wird. Verwendet werden ausschliesslich Schweizer Kartoffeln.

Vom TikTok-Gag zum Regalprodukt

Der Ursprung der Kooperation liegt nicht in einer Marketingidee, sondern auf TikTok. Dort hatte ein Nutzer im Sommer vorgeschlagen, Aromat über Zweifel-Chips zu streuen – und damit einen viralen Trend ausgelöst. Sogar der Glarner TV-Koch Noah Bachhofen griff den Hype auf und zeigte auf Social Media, wie er eigene «Aromat-Chips» kreierte.

Zweifel reagierte schnell: «Die Produktidee kommt direkt von unseren Konsumentinnen und Konsumenten», sagt Firmenchef Christoph Zweifel. Gemeinsam mit dem Gewürzhersteller Unilever, zu dessen Portfolio Aromat gehört, habe man das Produkt «in kurzer Zeit und in enger Zusammenarbeit» umgesetzt.

Mehr aus der Wirtschaft

Industrie. SIG erleidet Gewinneinbruch im dritten Quartal

IndustrieSIG erleidet Gewinneinbruch im dritten Quartal

Pharma. Novartis wächst im Q3 weiter, aber Tempo lässt nach

PharmaNovartis wächst im Q3 weiter, aber Tempo lässt nach

Industrie. Bucher sieht Erholung bei Aufträgen, senkt aber Margenprognose

IndustrieBucher sieht Erholung bei Aufträgen, senkt aber Margenprognose

Meistgelesen

Kann ein Sozialist die reichste Stadt der Welt regieren?
Vorsicht vor dieser Powerbank – Brand- und Verbrennungsgefahr
Monica Kissling: «Die nächsten Wochen bringen überraschende Wendungen»
Vater bestellt Babystuhl in Restaurant und muss 60 Franken zahlen
UN: Putins Drohnen jagen gezielt ukrainische Zivilisten +++ Kiew trifft Staudamm – russische Soldaten abgeschnitten