Die Zweifel-Chips gibts bald auch mit Aromat-Geschmack. Zweifel

Zwei Schweizer Kultmarken machen gemeinsame Sache: Ab Dezember verkauft Zweifel Chips mit Aromat-Geschmack. Die Idee stammt nicht aus der Produktentwicklung – sondern aus einem viralen TikTok-Trend.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zweifel und Aromat lancieren ab 1. Dezember eine limitierte Chips-Edition mit Aromat-Geschmack.

Die Idee geht auf einen TikTok-Hype zurück, der im Sommer viral ging.

Produziert werden die neuen Chips in Spreitenbach aus Schweizer Kartoffeln.

Zwei Klassiker der Schweizer Küche finden zueinander: Zweifel und Aromat bringen gemeinsam Chips mit dem unverwechselbaren Gewürzgeschmack auf den Markt. Ab dem 1. Dezember sollen die neuen Chips schweizweit im Handel erhältlich sein – allerdings nur für kurze Zeit.

Wie die Unternehmen mitteilen, handelt es sich um eine limitierte Edition, die in der Zweifel-Fabrik in Spreitenbach (AG) hergestellt wird. Verwendet werden ausschliesslich Schweizer Kartoffeln.

Vom TikTok-Gag zum Regalprodukt

Der Ursprung der Kooperation liegt nicht in einer Marketingidee, sondern auf TikTok. Dort hatte ein Nutzer im Sommer vorgeschlagen, Aromat über Zweifel-Chips zu streuen – und damit einen viralen Trend ausgelöst. Sogar der Glarner TV-Koch Noah Bachhofen griff den Hype auf und zeigte auf Social Media, wie er eigene «Aromat-Chips» kreierte.

Zweifel reagierte schnell: «Die Produktidee kommt direkt von unseren Konsumentinnen und Konsumenten», sagt Firmenchef Christoph Zweifel. Gemeinsam mit dem Gewürzhersteller Unilever, zu dessen Portfolio Aromat gehört, habe man das Produkt «in kurzer Zeit und in enger Zusammenarbeit» umgesetzt.