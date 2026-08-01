In der Schweiz haben sich derzeit 302 Unternehmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) angeschlossen. Das sind rund sechs Prozent mehr als zu Jahresbeginn, wie die Webseite der Initiative zeigt.

In der Schweiz setzen sich immer mehr Unternehmen Klimaziele. (Symbolbild)

Mit dem Beitritt sagen die Unternehmen zu, ihre CO2-Reduktionsziele an den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens auszurichten. Den grössten Teil stellen Grossunternehmen wie ABB, Coop, Givaudan, Holcim, Nestlé oder Novartis dar. Daneben sind auch kleinere Firmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden vertreten.

Bislang haben 24 Unternehmen ihre Teilnahme beendet: darunter der Versicherer Zurich, der Rückversicherer Swiss Re, der Industriekonzern Sulzer sowie die Messebetreiberin MCH.

Die SBTi ist international aktiv und wird von Wirtschaftsverbänden, Umweltorganisationen sowie von der UNO getragen. Weltweit beteiligen sich aktuell mehr als 13'800 Unternehmen an der Initiative.