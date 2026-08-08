Die durchschnittliche Rente für Frauen in Österreich liegt derzeit bei 1614 Euro pro Monat. Männer erhalten im Schnitt 2664 Euro, wie aus Pensionsversicherungsdaten der Stadt Wien hervorgeht.

Frauen in Österreich erhalten im Schnitt fast 40 Prozent weniger Rente als Männer. In der Schweiz ist der sogenannte «Gender Pension Gap» etwas tiefer. (Symbolbild)

Damit erhalten Frauen in Österreich im Durchschnitt fast 40 Prozent weniger Pensionsgelder als Männer. Grund dafür sind laut der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, dass Frauen nach wie vor mehr Zeit in Elternzeit verbringen als Männer und auch mehr Teilzeit arbeiten.

Zum Vergleich: In der Schweiz betrug der sogenannte «Gender Pension Gap» laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) im Jahr 2024 knapp 30 Prozent. Im Verlauf der letzten Jahre hat sich dieser Wert kaum verändert.