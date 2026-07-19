Würden Atomkraftwerke in der Schweiz wieder erlaubt, hätte das negative Folgen für die Beschäftigung in den Bau- und Erneuerbaren-Branchen. Tausende von Arbeitsplätzen wären gefährdet, zeigt eine neue Studie.

Darum geht's Der Bundesrat schlägt in seinem Gegenvorschlag zur Initiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» vor, den Bau neuer AKW gesetzlich wieder zu erlauben.

Eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW hat ergeben, dass dies den Ausbau der Erneuerbaren Energien bremsen und in dieser Branche wie auch im Baugewerbe 10'000 bis 16'000 Stellen gefährdet wären.

Allein die Streichung des Neubauverbots von AKW könnte in den kommenden fünf Jahren 5800 bis 9500 Jobs kosten. Zusammenfassung erstellt mit

Die Atomkraft feiert in der Schweiz ein Comeback. Das Parlament hat das Verbot, neue AKW zu bauen aus dem Gesetz gestrichen. Dagegen haben die Grünen das Referendum ergriffen. Bis ein neues Kernkraftwerk in der Schweiz ans Netz geht, wird es nach Ansicht von Experten 20 Jahre dauern. Doch schon vorher könnten die in den letzten Jahren stark ausgebaute Nutzung der Erneuerbaren Energien unter Druck geraten. Das hat eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW ergeben.

Allein die Streichung des AKW-Neubauverbots ohne weitere Schritte würde in den nächsten fünf Jahren 5800 bis 9500 Arbeitsplätze in der Photovoltaik- und der Baubranche gefährden, stellen die Studienautor*innen Dominic Müller, Aurelio Perot, Natalie Stalder und Jürg Rohrer fest. In den nächsten zehn Jahren könnten es bis zu 10'600 Arbeitsplätze sein.

Die Studie rechnet zudem vor, dass wenn es zu einer Planung oder dem Bau eines neuen AKWs kommen würde, in den nächsten zehn Jahren insgesamt 10'000 bis 16'000 Arbeitsplätze in der Schweiz gefährdet wären.

Zwar würde ein AKW-Neubau auch neue Stellen schaffen. Da die Schweiz das nötige Know-how und die Technologie aus dem Ausland einkaufen müsste, könnten die gefährdeten Arbeitsplätze in der Photovoltaik- und der Baubranche durch ein AKW-Projekt jedoch auch langfristig nicht annähernd kompensiert werden, heisst es in der Studie weiter.

Ausstieg aus der Atomenergie

Die Studie hält fest, «eine Energie- und Klimapolitik, die auf erneuerbare Energien und Gebäudesanierung setzt, ist nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus beschäftigungspolitischer Sicht überlegen». Das AKW-Neubauverbot im Kernenergiegesetz «schütze nicht nur den Investitionspfad in erneuerbare Energien, sondern auch dezentrale Arbeitsplätze in der Schweiz».

2017 stimmte die Schweizer Stimmbevölkerung mit einem Ja-Stimmenanteil von über 58 Prozent der Energiestrategie 2050 zu. 2018 wurde in der Folge das Kernenergiegesetz angepasst, das seither den Neubau von Atomkraftwerken verbietet.

Im Juni 2024 stimmte die Schweizer Stimmbevölkerung mit einem Ja-Stimmenanteil von 68 Prozent dem Stromgesetz zu, das neue verbindliche Ausbauziele für erneuerbare Energien für die Jahre 2035 und 2050 verankert. Das AKW-Neubauverbot blieb dabei erhalten.

Bundesrat will neue AKW ermöglichen

2024 wurde die Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» eingereicht, die verlangt, dass alle klimaschonenden Arten der Stromerzeugung zulässig sein sollen – und damit indirekt die Streichung des AKW-Neubauverbots sowie ein Verbot fossiler Stromkraftwerke fordert.

Der Bundesrat lehnt die Initiative ab, schlägt aber als indirekten Gegenvorschlag eine Anpassung des Kernenergiegesetzes vor, die den Neubau von Kernkraftwerken wieder ermöglichen soll, während fossile Kraftwerke weiterhin zulässig blieben.