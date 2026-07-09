Der WM-Krimi zwischen Argentinien und Ägypten am Dienstag hat bei der Google-Suche alle bisherigen Rekorde gebrochen. Auch Europas grösster Internet-Knoten verzeichnet einen neuen Spitzenwert.

Darum geht’s Nach dem dramatischen WM-Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten schossen im Internet die Nutzungszahlen in die Höhe.

Noch nie verzeichnete die Google-Suche so viele Anfragen pro Sekunde.

Auch Europas grösster Internetknoten in Frankfurt am Main erreichte einen neuen Spitzenwert beim Datenverkehr. Zusammenfassung erstellt mit

Spannung pur: Der amtierende Weltmeister Argentinien lag bis zur 79. Spielminute mit 0:2 zurück, stand kurz vor dem Ausscheiden. Doch dann kam das sensationelle Comeback. Innerhalb von 14 Minuten erzielte Messis Team drei Tore, der Siegtreffer fiel gar erst in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Das dramatische Achtelfinale brachte ausser den Köpfen der Fans auch die Datenleitungen zum Glühen: Laut Google verzeichnete die Suche am Dienstag unmittelbar nach dem Siegtreffer Argentiniens die höchste Nutzungsrate in der fast 28-jährigen Unternehmensgeschichte.

«Höchste Nutzerzahlen der Geschichte»

«Die Google-Suche brach alle bisherigen Rekorde und verzeichnete unmittelbar nach dem Siegtreffer Argentiniens im gestrigen Spiel die höchsten Nutzerzahlen in ihrer Geschichte» schreibt der Senior Vice President der Google-Suche begeistert in einem X-Post. Es sei grossartig, die weltweite Begeisterung für die Weltmeisterschaft zu sehen, so Nick Fox.

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Wie Google gegenüber dem Tech-Blog Mashable bestätigt, basiert diese Zahl auf der Anzahl der Suchanfragen pro Sekunde, die unmittelbar nach dem dritten Tor Argentiniens in der Suchmaschine eingegangen sind. Die am häufigsten eigegebene Suchanfrage lautete demnach schlicht «argentina vs egypt».

Auch Internet-Knoten bricht Rekord

Weitere Anfragen zeigten zudem grosses Interesse an Messi, aber auch die wohl irrtümliche Suchanfrage «argentina x Colombia» wurde zahlreich eingegeben. Offenbar nahmen viele Nutzer*innen an, das südamerikanische Team wäre der nächste Gegner Argentiniens. Kolumbien jedoch schied bekanntlich gegen die Nati aus.

Doch nicht nur bei Google brach das dramatische Comeback der Argentinier Rekorde, sondern mit dem DE-CIX auch Europas grösster Internet-Knoten in Frankfurt am Main. Am Dienstag um 20.05 Uhr wurde mit 19,636 Terabit pro Sekunde ein neuer Spitzenwert im Datenverkehr erreicht.