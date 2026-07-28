Bally steht unter Aufsicht des Konkursamts, die Schweizer Produktion ist eingestellt und ein Gericht hat die Übertragung der Marke gestoppt. Gleichzeitig wurde ein Übernahmeangebot des Schweizer Unternehmers Roberto Martullo abgelehnt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Krise der 175 Jahre alten Traditionsfirma.

Bally ist am Ende. Die Hintergründe des Niedergangs werfen Fragen auf.

Schulden von 100 Millionen 175 Jahre alte Traditionsmarke vor dem Aus – doch das Ende ist rätselhaft

Darum geht’s Bally befindet sich in Nachlassstundung und hat Schulden von rund 100 Millionen Franken.

Ein Gericht stoppte die Übertragung der Marke an eine neu gegründete US-Gesellschaft.

Der heutige Besitzer Regent LP lehnte ein Übernahmeangebot des Schweizer Unternehmers Roberto Martullo ab. Zusammenfassung erstellt mit

Bally stand während Generationen für Schweizer Schuhe und hochwertige Verarbeitung. Das Unternehmen wurde 1851 in Schönenwerd SO gegründet.

Heute ist die Zukunft des Unternehmens unklar. Die Produktion im Tessin wurde eingestellt, vor Gericht stellen sich unangenehme Fragen. Das Modeimperium ist seit Wochen immer wieder in den Schlagzeilen.

Was ist passiert, wem gehört Bally und weshalb hat ein Gericht eingegriffen? blue News fasst die wichtigsten Punkte zusammen und sagt dir, was du jetzt wissen musst.

Wer ist der heutige Besitzer von Bally?

Bally gehört seit August 2024 dem US-amerikanischen Finanzinvestor Regent LP. Der Fonds übernahm die Marke von der deutschen JAB Holding.

Bei der Übernahme beschäftigte Bally weltweit rund 1500 Personen und betrieb etwa 320 eigene Geschäfte. Inzwischen ist die Belegschaft laut den vorliegenden Berichten auf rund 1000 Mitarbeitende gesunken.

Regent und Bally haben sich zu vielen Vorgängen der vergangenen Monate nicht öffentlich geäussert. Mehrere Medienanfragen von nationalen und internationalen Medien blieben unbeantwortet.

Wie geriet Bally in diese Lage?

Eine Bally-Filiale 1976 in Zürich. PHOTOPRESS-ARCHIV

Der Niedergang begann nicht erst mit dem heutigen Besitzer. Seit die Familie Bally Ende der 1970er-Jahre die Kontrolle verlor, wechselte das Unternehmen mehrfach den Eigentümer.

Verschiedene Investoren versuchten, Bally neu auszurichten. Das Unternehmen wurde zeitweise stärker als Luxusmarke positioniert, später wurden die Preise wieder gesenkt. Gleichzeitig wechselten Geschäftsleitungen und Kreativdirektoren häufig.

Die wiederholten Neupositionierungen kosteten viel Geld, brachten laut Personen aus dem Unternehmensumfeld aber nicht genügend Umsatz. Hinzu kamen unbezahlte Rechnungen. Die Schulden werden inzwischen auf rund 100 Millionen Franken beziffert.

Was ist von der Schweizer Produktion noch übrig?

Im Mai 2026 wurde die Produktion in Caslano TI eingestellt. Die letzten 27 Mitarbeitenden erhielten ihre Kündigung. Schon im Vorjahr war die dortige Belegschaft von 57 auf 27 Personen verkleinert worden.

Bally hatte den grössten Teil der Schuhproduktion bereits zuvor an externe Firmen ausgelagert. In Caslano wurden zuletzt nur noch einzelne Arbeitsschritte an wenigen hochpreisigen Herrenschuhen ausgeführt.

Auch mehrere Schweizer Geschäfte wurden geschlossen. Zuletzt waren nur noch die Filialen an der Zürcher Bahnhofstrasse und in St. Moritz geöffnet.

Weshalb stoppte das Gericht den Verkauf der Marke?

Ein Gericht in Lugano stoppte die geplante Übertragung der Marke Bally an die US-Gesellschaft Aare LLC, wie die Zeitung «La Regione» am Montag schrieb. Diese war erst im Mai 2026 gegründet worden.

Das Gericht sah laut den Berichten den Verdacht einer kontrollierten Abwertung des Unternehmens. Im Raum steht die Befürchtung, dass die wertvolle Marke zu einem tiefen Preis aus Bally herausgelöst werden könnte.

Bei einem späteren Konkurs bliebe dann weniger Vermögen für die Gläubiger. Die Marke könnte danach möglicherweise ohne die bisherigen Schulden weiterverwendet oder zurückgekauft werden. Ob sich dieser Verdacht bestätigt, ist offen.

Bally befindet sich derzeit in Nachlassstundung. Ein Sachwalter muss prüfen, ob eine Sanierung möglich ist, ein Nachlassvertrag zustande kommt oder das Unternehmen Konkurs anmelden muss.

Weshalb scheiterte die Rettung durch Roberto Martullo?

Hier in Caslano TI wurden die letzten Schuhe produziert. KEYSTONE

Der Schweizer Unternehmer Roberto Martullo wollte Bally nach eigenen Angaben vollständig übernehmen. Sein Angebot umfasste die Marke, die Geschäfte, die Maschinen sowie den Standort Caslano.

Regent LP lehnte das Angebot ab. Martullo hatte zuvor bereits die Schweizer Schuhmarke Künzli übernommen und weitergeführt.

Er kritisierte gegenüber «La Regione» das Geschäftsmodell von Regent. Der Fonds übernehme angeschlagene Marken und verdiene anschliessend vor allem über Lizenzen, sagte er. Darunter würden Mitarbeitende und Lieferanten leiden. Dabei handelt es sich um Martullos Darstellung.

Tatsächlich ist die Marke heute wohl der wichtigste noch vorhandene Vermögenswert. Eine im April gegründete Bally Holdings GmbH nennt unter anderem die Lizenzierung von Marken, Designs und weiteren Rechten als Geschäftszweck. Damit könnte sich mit dem Namen Bally Geld verdienen lassen, ohne zwingend selbst Schuhe herzustellen.