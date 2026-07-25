Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in der Schweiz erneut tiefer in die Tasche greifen. Benzin und Diesel verteuerten sich innert weniger Tage um weitere vier Rappen pro Liter und erreichten den höchsten Stand seit rund zwei Jahren.

Nahost-Konflikt und Rheinpegel Jetzt musst du tiefer in die Tasche greifen – Benzin und Diesel auf Zweijahreshoch

Darum geht's Die Treibstoffpreise in der Schweiz sind erneut gestiegen. Ein Liter Bleifrei 95 kostet im Schnitt neu 1,96 Franken und damit so viel wie seit rund zwei Jahren nicht mehr.

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar 2026 haben sich Benzin und Diesel um rund 17 bis 20 Prozent verteuert.

Gründe für den Preisanstieg sind unter anderem die Lage im Nahen Osten, beschädigte Raffinerien in Russland sowie Transportprobleme auf dem Rhein. Zusammenfassung erstellt mit

Tanken in der Schweiz ist schon wieder teurer geworden. Nachdem die Treibstoffpreise erst am letzten Wochenende kräftig angezogen hatten, legten sie innert weniger Tage nochmals um rund 4 Rappen je Liter zu. Damit erreichten sie den höchsten Stand seit rund zwei Jahren.

Der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 liegt laut am Samstag publizierten Angaben des Touring Club Schweiz (TCS) neu bei 1,96 Franken nach 1,92 Franken zuletzt. Das entspricht einem Anstieg von 2,1 Prozent.

Bleifrei 98 verteuerte sich auf 2,07 Franken von 2,03 Franken. Diesel kostet im Schnitt 2,14 Franken je Liter nach zuvor 2,10 Franken.

Die aktuellen Preise sind die höchsten seit rund zwei Jahren, bleiben aber unter den Rekordständen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022. Damals kostete Bleifrei 95 zeitweise mehr als 2,30 Franken je Liter. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar 2026 verteuerten sich Benzin und Diesel um rund 17 bis 20 Prozent.

Anstieg hat mehrere Gründe

Für den Preisanstieg sind mehrere Faktoren verantwortlich. Neben den Spannungen im Nahen Osten belasten laut TCS weiterhin beschädigte Raffinerien in Russland, zeitweise geringere Treibstoffexporte aus China sowie das anhaltende Niedrigwasser auf dem Rhein die Versorgungsketten. Letzteres verteuert den Transport von Mineralölprodukten in die Schweiz, da Tankschiffe weniger Ladung befördern können.

Der Ölpreis hat einen Teil seiner jüngsten Gewinne inzwischen wieder abgegeben. Brent-Öl kostete am Freitag wieder weniger als 100 US-Dollar je Fass. An den Zapfsäulen dürfte sich diese Entspannung allerdings erst mit Verzögerung bemerkbar machen.

Der TCS erhebt die Preise in unregelmässigen Abständen auf Basis von Stichproben. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren.

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