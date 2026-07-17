Ein Hobby-Miner hat mit einem vergleichsweise schwachen Bitcoin-Gerät einen kompletten Block gefunden. Dafür erhielt er 3,125 Bitcoin – im damaligen Gegenwert von rund 200’000 US-Dollar.

Darum geht’s Ein Solo-Miner hat mit einem Gerät für weniger als 200 Dollar einen kompletten Bitcoin-Block bestätigt.

Als Belohnung erhielt er 3,125 Bitcoin im Wert von rund 200’000 Dollar. Der Treffer gilt als extrem selten, weil professionelle Mining-Farmen über ungleich mehr Rechenleistung verfügen. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Hobby-Miner hat mit einem kleinen Bitcoin-Gerät einen äusserst unwahrscheinlichen Treffer gelandet. Wie die Plattform «BTC-Echo» schreibt, gelang es ihm, einen kompletten Bitcoin-Block allein zu validieren.

Der bestätigte Block trug die Nummer 957382. Dafür erhielt der Miner die reguläre Blockbelohnung von 3,125 Bitcoin. Zum damaligen Kurs entsprach das einem Gegenwert von rund 200’000 US-Dollar.

Bemerkenswert ist vor allem die eingesetzte Technik: Der Miner nutzte dem Bericht zufolge lediglich ein einzelnes Bitaxe-Gerät mit einer Rechenleistung von ungefähr einem Terahash pro Sekunde. Solche Geräte sind für weniger als 200 Dollar erhältlich.

Keine Anlageberatung Dieser Artikel dient lediglich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Die dargestellten Meinungen basieren auf sorgfältiger Recherche, können jedoch nicht die individuelle Prüfung und Beratung durch Fachleute ersetzen. Investitionen in Kryptowährungen und andere Finanzprodukte bergen Risiken, einschliesslich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals.

Im Vergleich zu grossen professionellen Mining-Farmen ist diese Leistung verschwindend gering. Diese betreiben riesige Hallen mit Tausenden spezialisierten Rechnern und bündeln gewaltige Mengen an Rechenleistung. Dass ein einzelnes Kleingerät einen Block findet, gleicht deshalb einem Lottogewinn.

Bereits der zwölfte Solo-Treffer 2026

Ganz einmalig ist der Erfolg dennoch nicht. Laut «Cointelegraph» war es 2026 bereits der zwölfte Bitcoin-Block, den ein Solo-Miner allein bestätigen konnte.

In den vergangenen zwölf Monaten hätten Hobby-Miner insgesamt 24 Blöcke gefunden. Die ausgezahlten Belohnungen summierten sich demnach auf 75,4 Bitcoin mit einem damaligen Wert von rund 4,7 Millionen Dollar.

Im Durchschnitt wird derzeit alle gut 15 Tage ein Block von einem Solo-Miner bestätigt. Dazwischen können allerdings lange Durststrecken liegen: Die längste Phase ohne einen solchen Treffer dauerte dem Bericht zufolge 58 Tage.