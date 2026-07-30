Dem deutschen Autohersteller BMW brechen die Gewinne weg. Im zweiten Quartal verdiente der Konzern nach Steuern nur noch 1,2 Milliarden Euro – 35 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch die Umsätze sanken deutlich – von 34 Milliarden auf 31 Milliarden Euro.

Noch hofft BMW, dass das neue Modell IX3 den Konzern über Wasser hält. Die am Donnerstag publizierten Zahlen zeigen aber, dass der unlängst bekannt gewordene Stellenabbau durchaus nötig ist. (Archivbild)

Die Zahlen zeigen, wie nötig BMW das erst am Mittwoch bekannt gewordene Stellenabbauprogramm hat. Weltweit sollen dabei rund 8000 Jobs wegfallen

Blickt man nur auf den Bereich Automobile, ist der Einbruch besonders drastisch. In diesem Geschäftsbereich sackte das operative Ergebnis (Ebit) um mehr als 60 Prozent auf 629 Millionen ab. Das führt zur ungewöhnlichen Situation, dass BMW im abgelaufenen Quartal mehr mit seinen Finanzdienstleistungen verdiente als mit der Herstellung von Autos.

Vor allem die Geschäfte in China liefen für die Münchner schlecht. Der weltgrösste Automarkt, der früher regelmässig für sprudelnde Gewinne gesorgt hatte, ist für BMW – wie für die anderen deutschen Hersteller – inzwischen zum Sorgenkind geworden, weil die Verkäufe dort einbrechen, während sich der Wettbewerb zuletzt immer weiter verschärft hat. Der BMW-Absatz war dort im zweiten Quartal um fast ein Drittel eingebrochen.

Schwerer Einstieg für den neuen Chef

Es ist ein schwerer Einstand für den neuen BMW-Chef Milan Nedeljkovic, der Mitte Mai vom Produktionschef zum Konzernchef aufgestiegen ist. In den nicht einmal drei Monaten seiner Amtszeit musste er schon eine kräftige Gewinnwarnung verkünden und nun ein Sparprogramm mit einschneidenden Stellenabbau auflegen.

Jetzt äussert sich auch Nedeljkovic direkt zu den Plänen. «Die Herausforderungen in der gesamten Automobilindustrie nehmen rasant zu: Ein harter globaler Wettbewerb, steigende regulatorische Anforderungen und die Auswirkungen geopolitischer Konflikte werden unser Geschäftsmodell in den nächsten Jahren prägen. Daher gilt es, schlank und agil zu sein.»

Auch Finanzchef Walter Mertl verweist auf den verschärften Wettbewerb. «Nach Einsparungen von 2,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr intensivieren und beschleunigen wir unsere Effizienzmassnahmen und gehen strukturelle Veränderungen gezielt an. Unser Ziel ist weniger Komplexität und eine niedrigere Kostenbasis», sagt er. Schon vergangenes Jahr war die Zahl der Mitarbeiter bei BMW gesunken.

Lange war BMW etwas besser als die beiden anderen grossen deutschen Autokonzerne Mercedes-Benz und Volkswagen durch die Krise gekommen. Inzwischen holen die Probleme aber auch den Konzern aus München immer stärker ein. Immerhin liegen sie in Sachen Gewinn im zweiten Quartal noch vor dem Erzrivalen Mercedes, der auf 1,09 Milliarden nach Steuern kam. Volkswagen hat mit 1,54 Milliarden zwar die Nase vorn, ist aber auch sehr viel grösser.

Früher wurde deutlich mehr verdient

Doch trotz allem steckt BMW derzeit in einer Abwärtsspirale. Wie steil sie ausfällt, macht ein Blick in den Rückspiegel klar. Im gerade abgelaufenen Halbjahr machten die Münchner insgesamt 2,9 Milliarden Euro Gewinn. 2025 waren es noch 4,0 Milliarden Euro, 2024 satte 5,7 Milliarden und 2023 sogar 6,6 Milliarden. 2022 waren es sogar mehr als 13 Milliarden – wegen eines extrem positiven Sondereffekts ist zumindest diese Zahl aber kein fairer Vergleich.

Hoffnung setzt BMW unter anderem auf die Fahrzeuge der Neuen Klasse. Das erste Modell IX3 ist inzwischen mehr als 50'000-mal gebaut worden. Die Zahl der Bestellungen insgesamt soll sich sogar schon auf dem Weg zur 100'000 befinden.

Eine schnelle Erholung ist nicht in Sicht. Zum einen werden die Belastungen aus der geplanten Restrukturierung im zweiten Halbjahr aufs Ergebnis drücken. Zum anderen ist der weltweite Automarkt derzeit zu herausfordernd, um eine schnelle Kehrtwende hinzulegen.