Die Sportbahnen Braunwald wollen den Skibetrieb endgültig einstellen. Doch im Dorf wächst der Widerstand: Gewerbler planen ein Mini-Skiangebot, Hoteliers melden massenhaft Absagen. Gleichzeitig zeigen neue Zahlen, wie prekär die Lage der Bergbahnen tatsächlich ist.

Drei Viertel sagen ab «Braunwald liegt bald am Boden» – Glarner Bergdorf rebelliert gegen Ski-Aus

Darum geht’s Einheimische und Gewerbler wehren sich gegen das endgültige Ski-Aus in Braunwald und wollen mindestens einen Lift retten.

Ein Hotel meldet bereits Stornierungen von drei Vierteln seiner Stammgäste für den kommenden Winter.

Die Sportbahnen verloren im vergangenen Geschäftsjahr 1,6 Millionen Franken und sind auf die Unterstützung ihres Hauptaktionärs angewiesen. Zusammenfassung erstellt mit

«Wenn wir keine Pisten haben, liegt Braunwald in zwei Jahren am Boden der Bedeutungslosigkeit.» Mit diesen Worten warnt der einheimische Unternehmer Fritz Schuler im «Blick» vor den Folgen des Ski-Aus im Glarner Bergdorf. Zusammen mit weiteren Gewerblern aus Braunwald will er den Mattwald-Lift übernehmen und zumindest ein kleines Angebot für Familien und die Skischule erhalten. Rund 130 Personen haben eine Petition unterzeichnet.

Bergbahnenchef Richi Bolt lehnt diesen Plan ab. Der Skibetrieb sei seit Jahren hoch defizitär, eine weitere Saison könne den Konkurs bedeuten, sagt er dem «Blick». Stattdessen sollen die Anlagen verkauft und Braunwald künftig mit Winterwandern, Schlitteln, Langlauf und Schneeschuhlaufen vermarktet werden.

Das sorgt im Dorf für Zoff: Die Gegner sprechen von einem Alleingang und einem massiven Vertrauensverlust. «Wir sehen im Winter nicht zu wenig Schnee, sondern ein Versagen des Managements der Sportbahnen», sagt Unternehmer Matthias Kappeler gegenüber der Zeitung. «Mit der aktuellen Führung sehen wir keine Perspektive.»

Hotel in Braunwald erhält zahlreiche Stornierungen

Die Folgen des Entscheids sind bereits spürbar. Ursina Kappeler vom Hotel «Cristal» erhält eine Absage nach der anderen. «Von unseren treuen Gästen stornieren drei Viertel ihre Buchung für Weihnachten, Neujahr oder die Sportferien», sagt sie zur «Südostschweiz». Für den ersten Winter ohne Skibetrieb rechnet sie mit bis zu 40 Prozent weniger Umsatz. «Ich bin schockiert ob der Radikalität dieses Entscheids.»

In Braunwald GL herrscht Zoff KEYSTONE

Gleichzeitig zeigt die von der Zeitung ausgewertete Jahresrechnung, wie angespannt die Lage tatsächlich ist. Die Sportbahnen schrieben im Geschäftsjahr 2025/26 einen Verlust von 1,6 Millionen Franken. Das angesammelte Minus beträgt mittlerweile rund 4,6 Millionen Franken. Laut Revisionsbericht wird der Betrieb derzeit vor allem durch Darlehen und Finanzierungszusagen des Hauptaktionärs gesichert.

Spätestens an der Generalversammlung Ende August wollen die Gegner des Ski-Aus den Druck auf Bergbahnchef Bolt erhöhen. Ihre Möglichkeiten sind allerdings begrenzt: Der Verwaltungsratspräsident will die nicht mehr benötigten Anlagen nach eigener Aussage verwerten. Einige lokale Landbesitzer wiederum drohen, künftige Projekte der Sportbahnen auf ihren Grundstücken nicht mehr zu unterstützen.

Bergbahn-Aus in Braunwald sorgt für Zoff

Das Aus der Bergbahnen in Braunwald wurde diesen Frühsommer bekannt. Im Juni gaben die Sportbahnen bekannt, die vier Skilifte Mattwald, Gumen, Seblengrat und Bächital ab der Saison 2026/27 stilllegen zu wollen. Der Verwaltungsrat erklärte damals, das Unternehmen sei «auf der Intensivstation» und könne sich den alpinen Skibetrieb schlicht nicht mehr leisten. Lediglich 900'000 Franken an externen Sponsorengeldern hätten einen reduzierten Betrieb noch ermöglichen können.

Ferienhausbesitzer fühlten sich bei der Entscheidung übergangen, obwohl sie über Jahre Aktien gekauft, Saisonkarten gelöst und sich finanziell an Rettungsaktionen beteiligt hatten. «Wir sind sehr überrascht und auch vor den Kopf gestossen», sage der Präsident des Liegenschaftsvereins, Andreas Stehrenberger, noch Mitte Juli. Nun ist der Zoff zwischen den Bergbahn-Betreibern und den Dorfbewohnern ein Kapitel reicher.