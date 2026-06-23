Die nächste Uhrenmesse «Watches and Wonders» geht im Jahr 2027 Anfang April über die Bühne. Neu am Salon erstmals vertreten sind das «House of Brands» mit den Marken Breitling, Gallet und Universal Genève sowie die italienische Marke Damiani.

Die nächste Uhrenmesse «Watches and Wonders» geht Anfang April 2027 über die Bühne. Erstmals vertreten sind das «House of Brands» mit den Marken Breitling, Gallet und Universal Genève sowie die italienische Marke Damiani. (Archivbild)

Die Genfer Uhrenmesse wird vom 5. bis 11. April 2027 stattfinden, wie es in einer Mitteilung der Veranstalter vom Dienstag heisst. Neu läuft die Veranstaltung von Montag bis Sonntag, statt wie zuvor von Dienstag bis Montag.

Der Salon öffnet seine Tore zunächst für Fachbesucher und von Freitag bis Sonntag ist ein breiteres Publikum willkommen. Auch das parallel laufende Programm «In The City» werde erweitert, heisst es. Im Herzen von Genf verbinde es die ganze Woche über Uhrmacherkunst, Kultur und immersive Erlebnisse.

Die im September 2022 auf Initiative von Rolex, Richemont und Patek Philippe gegründete Watches and Wonders Geneva Foundation (WWGF) ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Genf. Auch Chanel, Hermès und LVMH sind im Vorstand vertreten.

2026 kamen vom 14. bis 20. April den Angaben zufolge 65 ausstellende Marken im Palexpo zusammen. Die Messe zählte fast 60'000 Besucher.

«Watches and Wonders Geneva» habe sich zur weltweit führenden Bühne für die Branche entwickelt, liess sich Georges Kern, CEO von «House of Brands», in einer eigenen Mitteilung zitieren. Neben der Sichtbarkeit habe jede Marke «die Freiheit, ihre eigene Geschichte zu erzählen».

Traditionell sind zahlreiche Uhrenmarken, welche nicht an der «Watches and Wonders» ausstellen, regelmässig zur gleichen Zeit in der Genfer Innenstadt vertreten. Zu diesen zählte bisher auch Breitling. Einen Stand am Salon zu haben, ist für die Unternehmen teils mit hohen Kosten verbunden.