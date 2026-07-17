Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping fordert im KI-Wettstreit mit den USA mehr Kontrolle über die Nutzung der Technologie. «Wir sollten das Risikobewusstsein stärken und gewährleisten, dass KI sicher und kontrollierbar ist», sagte er in Shanghai.

Xi sprach sich zur Eröffnung der World AI Conference für eine Kombination aus Gesetzen, Überwachung und Frühwarnsystemen aus, um missbräuchliche Nutzung von KI zu verhindern. Die erste Rede des Präsidenten bei der seit 2018 jährlich stattfindenden Konferenz zeigt die gestiegene Bedeutung von KI für die regierende Kommunistische Partei.

Xi warb dafür, die Technologie gemeinsam zu entwickeln und liess durchklingen, dass nationale Sicherheit nicht als Grund vorgeschoben werden sollte, KI-Modelle für andere zu blockieren. Einzelne Länder erwähnte er nicht. Die US-Regierung hatte allerdings im Juni zeitweise den Zugang zu bestimmten KI-Modellen eingeschränkt.

China fordert mit seinen Bestrebungen in der Zukunftstechnologie letztendlich vor allem den KI-Vorreiter und Hauptrivalen USA heraus. Tech-Firmen aus den Vereinigten Staaten beschuldigen chinesische Konkurrenten, amerikanische Technologie illegal gekapert zu haben, um damit eigene Modelle zu trainieren. Die Chinesen bestreiten das.