Der Schweizer Leitindex SMI hat ein neues Allzeithoch erreicht, auch der SPI knackte erstmals die Marke von 20'000 Punkten. Raiffeisen-Anlagechef Matthias Geissbühler erklärt, warum die Börsen derzeit so stark laufen – und welche Risiken die Rekordjagd abrupt beenden könnten.

Der SMI erreichte am Freitagmorgen seinen Höchststand. Matthias Geissbühler, Anlagechef bei der Raiffeisen, erklärt die aktuelle Lage.

SMI auf Rekordkurs Darum erreicht die Schweizer Börse immer neue Höchststände

Darum geht’s Der SMI und der SPI haben neue Rekordstände erreicht. Gründe sind die KI-Euphorie, Hoffnungen auf geopolitische Entspannung und der schwächere Franken.

Laut Raiffeisen ist die Börsenrally breit abgestützt. Neben Technologiewerten legen auch Industrie-, Pharma- und Finanzunternehmen deutlich zu.

Tiefe Zinsen, eine robuste Schweizer Wirtschaft und die geringe Inflation stützen den Aktienmarkt zusätzlich.

Als grösste Risiken gelten eine mögliche KI-Blase, eine Abschwächung der US-Wirtschaft sowie geopolitische Spannungen.

Der Schweizer Aktienmarkt befindet sich in einer starken Phase. Der Leitindex SMI hat am Freitag mit 14'211.74 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Auch der breiter gefasste Swiss Performance Index (SPI) überschritt erstmals die Marke von 20'000 Punkten.

Doch was treibt die Börse an? Wie robust ist die Schweizer Wirtschaft? Und welche Risiken könnten die Rekordjagd bremsen? Matthias Geissbühler, Chief Investment Officer von Raiffeisen Schweiz, ordnet die aktuelle Lage ein.

Hoffnung auf Entspannung treibt die Märkte an

Für Geissbühler gibt es derzeit zwei Hauptgründe für die gute Stimmung an den Börsen: «Die Hoffnungen auf eine nachhaltige Entspannung im Nahen Osten und die anhaltende Euphorie rund um Künstliche Intelligenz.»

Matthias Geissbühler ist Anlagechef bei der Raiffeisen. Raiffeisen

Davon profitiere auch die Schweiz. Hinzu komme der schwächere Franken. «Seit Jahresbeginn hat er gegenüber dem US-Dollar um über zwei Prozent nachgegeben und stärkt damit die Wettbewerbsfähigkeit vieler Exporteure», erklärt der Anlagechef.

Auch der Rekord des SPI sei ein Zeichen für die Stärke des Schweizer Aktienmarktes. «Seit seiner Lancierung im Juni 1987 bei 1'000 Punkten hat sich der Index mehr als verzwanzigfacht – eine eindrückliche Erfolgsgeschichte.» Mit einer annualisierten Rendite von 7,84 Prozent habe der Schweizer Aktienmarkt den Weltaktienindex mit 6,38 Prozent pro Jahr deutlich übertroffen. Das unterstreiche die Stärke der Schweizer Unternehmen, die Stabilität der Wirtschaft und die Robustheit des Frankens.

Börsenrekord ist kein direkter Gradmesser der Wirtschaft

Trotz der Rekordstände mahnt Geissbühler zur Vorsicht: «Die Aktienmärkte spiegeln die Realwirtschaft nicht eins zu eins wider, sondern werden kurzfristig stark vom Anlegerverhalten geprägt.» Dieses bewege sich «alternierend zwischen Gier und Panik». Derzeit überwiege jedoch der Optimismus.

Zudem mache das tiefe Zinsniveau Aktien attraktiver. «Klassisches Sparen bringt im aktuellen Nullzinsumfeld kaum Ertrag und führt real, nach Abzug der Inflation, sogar zu Verlusten.» Geld auf dem Konto verliere laufend an Kaufkraft. «Vor diesem Hintergrund bieten defensive, dividendenstarke Aktien eine interessante Alternative.»

Der SMI stand am Freitagmorgen auf dem Allzeithoch von 14'211.74 Punkten. Google

Breite Kursgewinne statt Tech-Rally

Welche Unternehmen treiben aber nun den SMI an? Geissbühler sagt: «In der Schweiz ist die Hausse, also die Zunahme, breit abgestützt. Mit einem Plus von über 45 Prozent sticht ABB als positiver Ausreisser hervor. Neben weiteren Zyklikern wie Kühne + Nagel legten aber auch defensive Titel wie Novartis, Swisscom oder Givaudan sowie Finanzwerte wie UBS zweistellig zu.»

Dies stehe im Kontrast zu den US- und Schwellenländern, wo die Performance weitgehend von Technologiewerten getrieben werde.

Die Schweiz zeigt sich widerstandsfähig

Geopolitische Krisen belasten zwar die Finanzmärkte, die Schweiz sei davon aber weniger betroffen als viele andere Länder. «Die Schweiz ist vom temporären Anstieg der Energiepreise weniger stark betroffen, da die Abhängigkeit von fossilen Energien deutlich geringer ist.»

Das zeige sich auch bei der Inflation. Während die Teuerung im Mai in den USA bei 4,2 Prozent und in Europa bei 3,2 Prozent gelegen habe, habe sie in der Schweiz lediglich 0,6 Prozent betragen. «Entsprechend präsentierte sich die hiesige Wirtschaft insgesamt robust.»

Die geopolitische Lage beeinflusst die Schweiz nicht besonders stark. -/kyodo/dpa

Weiter spreche die Geldpolitik derzeit für die Schweizer Aktien. Während die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen zuletzt erhöht habe und in den USA über weitere Zinsschritte diskutiert werde, erwartet Geissbühler hierzulande keine Veränderungen.

«Die Zinsen bleiben damit tief und die Geldpolitik leicht expansiv. Das sollte die Schweizer Wirtschaft und damit auch den Aktienmarkt stützen.»

KI-Blase bleibt das grösste Risiko

Trotz der positiven Entwicklung sieht Geissbühler mehrere Risiken. «Die grössten Risiken sehen wir derzeit in einer möglichen KI-Blase.» Sollten die hohen Erwartungen an Künstliche Intelligenz enttäuscht werden, «könnte es in diesem Segment zu deutlichen Korrekturen kommen – mit entsprechenden Auswirkungen auf die globalen Aktienmärkte». Geissbühler sagt weiter: «In einem solchen Szenario dürfte sich der defensive Schweizer Aktienmarkt jedoch relativ robust behaupten.»

Als weiteres Risiko nennt Geissbühler die wirtschaftliche Entwicklung in den USA. «Dort sind die Reallöhne zuletzt unter Druck geraten, während viele Privathaushalte hoch verschuldet sind.» Sollte die Arbeitslosigkeit steigen, drohe eine deutliche Abschwächung der Wirtschaft. «Hinzu kommen geopolitische Risiken, die jederzeit für Turbulenzen sorgen können.»

Dieser Beitrag dient ausschliesslich der Information und stellt keine Finanzberatung dar. Die enthaltenen Analysen und Einschätzungen basieren auf gründlicher Recherche, ersetzen jedoch nicht die individuelle Beurteilung durch Fachleute. Die Entwicklung der Finanzmärkte wird von zahlreichen, teils unvorhersehbaren Faktoren beeinflusst. Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, einschliesslich eines möglichen Kapitalverlusts.