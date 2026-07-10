Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines ist im zweiten Quartal trotz historisch hoher Treibstoffkosten in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar.

Die weltgrösste Fluggesellschaft Delta Air Lines hat im zweiten Quartal trotz hoher Kerosinpreisen einen Gewinn eingeflogen. Dies war vor allem dank höherer Ticketpreisen möglich.(Archivbild)

Dabei glichen höhere Ticketpreise die Belastungen durch den teuren Treibstoff teilweise aus, wie Delta am Freitag mitteilte. Im ersten Quartal hatte die weltgrösste Fluggesellschaft noch einen Verlust von 289 Millionen Dollar ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal fiel der Gewinn jedoch um 25 Prozent tiefer aus. Der Umsatz stieg derweil dank einer starken weltweiten Nachfrage um 19 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar.

Treibstoffrechnung steigt um zwei Drittel

Delta musste Delta Air Lines nach eigenen Angaben die höchste Treibstoffrechnung seiner Geschichte verkraften. Die Kosten beliefen sich im Quartal auf mehr als 4,1 Milliarden Dollar und lagen damit 67 Prozent über dem Vorjahreswert.

Die Luftfahrtbranche leidet unter dem starken Anstieg der Ölpreise infolge des Kriegs im Nahen Osten. Die Kosten je Sitzplatz und geflogener Strecke erhöhten sich bei Delta binnen Jahresfrist um 21 Prozent.

Um die höheren Aufwendungen auszugleichen, setzte die Fluggesellschaft auf steigende Ticketpreise. Die Einnahmen je geflogener Meile nahmen um 12 Prozent zu. Besonders kräftig fiel das Wachstum im Premiumgeschäft aus, wo die Einnahmen um 17 Prozent stiegen.

Eigene Raffinerie stützt Geschäft

Unterstützung erhielt Delta zudem durch eine Besonderheit des eigenen Geschäftsmodells: Die Fluggesellschaft besitzt eine eigene Raffinerie. Deren Umsatz verdoppelte sich im Berichtsquartal nahezu auf rund 2,1 Milliarden Dollar.

«Delta handelt aus einer Position der Stärke», liess sich Konzernchef Ed Bastian in der Mitteilung zitieren. Das Unternehmen bestätigte sämtliche Finanzziele für das Gesamtjahr 2026. Von Bloomberg befragte Analysten hatten dagegen mit einer Senkung der Prognosen gerechnet.