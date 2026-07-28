Mit Drohnen haben Freiwillige schweizweit zwischen April und Juli 7590 Rehkitze vor dem Tod durch eine landwirtschaftliche Mähmaschine gerettet. Das ist neuer Rekord. Es sind über tausend mehr als im Jahr 2025. Rund 800 ehrenamtliche Drohnenteams standen im Einsatz.

Lebensgefährlicher Überlebensreflex: Gut getarnt duckt sich ein Rehkitz ins Gras, hier bei Bargen im Kanton Schaffhausen. (Archivbild)

Diese spürten die Jungtiere mit Drohnen und Wärmebildkameras im hohen Bewuchs auf den Feldern auf. Wie der Verein Rehkitzrettung Schweiz am Dienstag in seiner Bilanz mitteilte, stand einigen Teams die Drohnenflotte des Schweizer Tierschutzes zur Verfügung.

Die Freiwilligen leisteten 7700 Einsatztage, 1400 mehr als im vergangenen Jahr. Dabei suchten sie über 73'000 Hektaren Wiesland ab. Das sind 730 Quadratkilometer oder gut die halbe Fläche des Kantons Aargau. Dies sei auch dank der Ausbildung neuer Pilotinnen und Piloten durch die Rehkitzrettung Schweiz möglich gewesen.

Diese erfreuliche Entwicklung ist laut dem Verein besonders bemerkenswert, weil der April von trockenem und warmem Wetter geprägt war. Viele Landwirtinnen und Landwirte hätten ihre Wiesen bereits früh mähen können, noch bevor die ersten Rehkitze gesetzt wurden. Dadurch hätten sich zu Beginn der Saison Drohneneinsätze auf diesen Flächen erübrigt.

Fataler Duckreflex der Kitze

Rehgeissen bringen ihre Jungen häufig ins hohe Gras, wo sich diese verstecken. In den ersten Lebenswochen haben sie einen Duckreflex. der sie vor natürlichen Feinden schützt. Das birgt aber eine tödliche Gefahr. Die Kitze sind bewegungslos ins Gras geduckt praktisch unsichtbar und fallen Mähmaschinen zum Opfer.

Gemäss der Rettungsorganisation weist die offizielle Statistik alljährlich durchschnittlich rund 1500 beim Mähen getötete Rehkitze aus. Fachleute schätzen die Dunkelziffer deutlich höher. Um neue Rettungsteams zu rekrutieren, führt die Rehkitzrettung ab August in der ganzen Schweiz Informationsveranstaltungen durch.

https://www.rehkitzrettung.ch/anmeldung-zur-informationsveranstaltung