Edelweiss erhält nach zwölf Jahren einen neuen CEO. Edi Wolfensberger übernimmt die Leitung der Schweizer Ferienfluggesellschaft per 1. Oktober 2026. Der bisherige Chef Bernd Bauer verlässt das Unternehmen.

Darum geht’s Edi Wolfensberger wird per 1. Oktober 2026 neuer CEO von Edelweiss.

Der 45-jährige Schweizer ist derzeit operativer Chef von Eurowings und war zuvor unter anderem bei Brussels Airlines und Swiss tätig.

Bernd Bauer verlässt Edelweiss nach zwölf Jahren an der Spitze und nach Erreichen des 60. Altersjahres. Zusammenfassung erstellt mit

An der Spitze der Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss kommt es zu einem Wechsel. Edi Wolfensberger übernimmt per 1. Oktober 2026 die Funktion des CEO. Das hat der Vorstand der Lufthansa Group entschieden.

Der 45-jährige Schweizer folgt auf Bernd Bauer, der Edelweiss nach zwölf Jahren als Konzernchef verlässt.

Wolfensberger ist seit April 2022 Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Eurowings, wie es in einer Mitteilung heisst. Zuvor war er unter anderem operativer Chef von Brussels Airlines sowie Geschäftsführer der Lufthansa Aviation Training Switzerland AG.

Seine Karriere in der Luftfahrt begann er 2008 bei Swiss. Dort arbeitete er in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Finanzen und Commercial.

«Es ist für mich eine grosse Ehre, die Leitung von Edelweiss zu übernehmen», wird Wolfensberger in der Mitteilung zitiert. Er wolle die Entwicklung des Unternehmens gemeinsam mit den Mitarbeitenden fortsetzen.

Starkes Wachstum unter Bernd Bauer

Bernd Bauer übernahm die Leitung von Edelweiss im Jahr 2014. Während seiner Amtszeit wuchs die Zahl der Mitarbeitenden gemäss Unternehmensangaben von knapp 500 auf fast 1700.

Das Streckennetz wurde von rund 40 auf mehr als 100 Destinationen ausgebaut. Gleichzeitig verdreifachte sich die Zahl der beförderten Passagiere.

Zu den wichtigsten Entwicklungen gehörten der Ausbau des Langstreckengeschäfts mit dem Airbus A340 sowie zuletzt die Einführung des Airbus A350 und einer neuen Kabinengeneration. Bauer führte das Unternehmen zudem durch die Corona-Pandemie.

Operative Tätigkeit endet mit 60 Jahren

Bauer wurde im vergangenen Jahr 60 Jahre alt. In der Lufthansa Group endet die operative Tätigkeit von Führungskräften laut Edelweiss in der Regel mit dem Erreichen dieses Alters.

Seine Karriere in der Luftfahrt begann Bauer 1994 bei Crossair. Ab 2002 übernahm er verschiedene Führungsfunktionen bei Swiss.

Von 2022 bis 2025 leitete er neben Edelweiss zusätzlich die deutsche Ferienfluggesellschaft Discover Airlines.

«Edelweiss war für mich immer eine Herzensangelegenheit», sagt Bauer. Er sei stolz auf das gemeinsam Erreichte und überzeugt, dass die Fluggesellschaft auch künftig erfolgreich sein werde.