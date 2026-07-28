Wer diesen Sommer verreist, muss für viele Ferienangebote mehr bezahlen. Saisonale Nachfrage und gestiegene Betriebs- und Energiekosten treiben laut Comparis insbesondere die Preise für Unterkünfte und individuelle Mobilität nach oben.

Flugtickets und Reisen ist im Juli 2026 teurer als noch vor 5 Jahren.

Darum geht’s Freizeit und Ferien in der Schweiz wurden im Juni erneut teurer. Besonders die Preise für Ferienunterkünfte sowie Mietwagen und Carsharing stiegen.

Flugtickets wurden im Juni zwar günstiger, liegen im Jahresvergleich aber weiterhin über dem Vorjahresniveau. Langfristig rechnet Comparis mit weiter steigenden Flugpreisen.

Von der Teuerung betroffen sind vor allem ältere Einpersonenhaushalte. Regional fiel die Jahresteuerung in der Deutschschweiz am höchsten aus. Zusammenfassung erstellt mit

Ferien werden für Schweizerinnen und Schweizer erneut teurer. Vor allem für Ferienunterkünfte, Mietwagen und Carsharing muss mehr bezahlt werden. Das zeigt der aktuelle Freizeitindex von Comparis.

Der Comparis-Freizeitindex stieg im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent, nachdem er bereits im Mai um 0,3 Prozent zugelegt hatte. Der Index misst die Preisentwicklung in den Bereichen Freizeit, Kultur, Gastronomie und Reisen.

Damit verteuerten sich Freizeitangebote erneut stärker als der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) des Bundesamts für Statistik, der im Juni unverändert blieb.

Ferienunterkünfte und Mobilität werden teurer

Besonders stark stiegen die Preise für Dienstleistungen im Individualverkehr, etwa für Mietwagen oder Carsharing. Sie verteuerten sich im Juni um 4,6 Prozent. Auch Ferienwohnungen, Campingplätze und andere Angebote der Parahotellerie kosteten 3,9 Prozent mehr als im Mai.

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«Hier wirken saisonale Ferieneffekte: Es gibt mehr Nachfrage und viele Anbieter erhöhen vorübergehend die Preise – insbesondere, je näher das Anreisedatum rückt», erklärt Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn. Gleichzeitig würden höhere Energie-, Lohn-, Versicherungs- und Unterhaltskosten die Preise zusätzlich antreiben.

Fliegen wird kurzfristig günstiger

Nicht alle Freizeitangebote wurden teurer. Flugtickets kosteten im Juni 7,3 Prozent weniger als noch im Mai. Im Vergleich zum Juni 2025 lagen die Preise aber weiterhin 3,4 Prozent höher. Laut Kuhn reagierten die Fluggesellschaften auf die zuletzt hohen Ticketpreise, eine geringere Buchungsbereitschaft, geopolitische Unsicherheiten und Sorgen um die Kerosinversorgung. Gleichzeitig sorgten mehr Konkurrenz und zusätzliche Flugkapazitäten für sinkende Preise.

Auch das Flugangebot in Europa nahm zu. Laut Eurocontrol wurden zwischen dem 29. Juni und 5. Juli durchschnittlich 36'055 Flüge pro Tag durchgeführt. Das sind 3,4 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Besonders der Billigflugverkehr wuchs: Seit Jahresbeginn wurden 8 Prozent mehr Low-Cost-Flüge durchgeführt, inzwischen entfällt mehr als jeder dritte Flug (36 Prozent) auf dieses Segment. «Die Nachfrage nach Flugreisen ist gross und ermöglicht Low-Cost-Carriern weiteres Wachstum. Mit ihren günstigen Tarifen dämpfen sie den Anstieg der Ticketpreise – können aber kaum eine dauerhafte Trendwende bringen», sagt Kuhn.

Trotz des Preisrückgangs im Juni bleibt Fliegen deutlich teurer als noch vor einigen Jahren. Im Vergleich zum Juni 2021 sind die Flugpreise laut Comparis um 68 Prozent gestiegen. «Damit ist das Ende der Fahnenstange aber nicht erreicht: Fliegen wird in den nächsten 12 Monaten wohl noch teurer. Vor allem Tickets für die Business Class dürften anziehen», sagt Kuhn. Gründe seien unter anderem hohe Treibstoff-, Personal- und Wartungskosten, Lieferprobleme bei neuen Flugzeugen sowie geringere Kapazitäten auf einzelnen Strecken.

Ältere Alleinlebende spüren die Teuerung am stärksten

Am stärksten betroffen von der Teuerung sind laut Comparis Einpersonenhaushalte ab 65 Jahren. Sie verzeichneten in den vergangenen zwölf Monaten eine Teuerungsrate von 1 Prozent. Im Juni stiegen ihre Ausgaben gegenüber dem Vormonat nochmals um 0,2 Prozent. Am geringsten fiel die Teuerung bei Paaren mit Kindern aus. Dort lag sie im Jahresvergleich bei 0,6 Prozent.

Regional zeigen sich ebenfalls Unterschiede. In der Deutschschweiz und der rätoromanischen Schweiz lag die Jahresteuerung bei 0,7 Prozent und damit am höchsten. Die italienische Schweiz verzeichnete mit 0,4 Prozent zwar die tiefste Jahresteuerung. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise dort jedoch am stärksten – um 0,7 Prozent.

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