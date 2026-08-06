Das Restaurant «Frohsinn» gehört seit 165 Jahren zu Frauenfeld. Ende September ist vorerst Schluss: Der Vermieter hat den Pachtvertrag gekündigt. Wirt Jérôme Kölliker spricht von einem völlig überraschenden Entscheid.

Darum geht’s Das Frauenfelder Traditionsrestaurant «Frohsinn» schliesst Ende September nach der Kündigung des Pachtvertrags.

Wirt Jérôme Kölliker zeigt sich vom Entscheid überrascht; mit ihm verlieren sieben Mitarbeitende ihre Stelle.

Auch andere traditionsreiche Schweizer Beizen mussten zuletzt schliessen oder kämpfen seit Jahren um ihre Zukunft. Zusammenfassung erstellt mit

«Ich bin völlig im Loch»: Jérôme Kölliker muss das Frauenfelder Restaurant «Frohsinn» Ende September verlassen. Der 41-Jährige führt die Quartierbeiz seit mehr als zehn Jahren. Die fristgerechte Kündigung des Pachtvertrags sei ohne Begründung erfolgt und für ihn «völlig überraschend und kaum zum Aushalten», sagt er gegenüber der «Thurgauer Zeitung».

Der «Frohsinn» sei für ihn weit mehr als eine Arbeitsstelle gewesen, schreibt Kölliker in einem Abschiedsbrief. «Es war Heimat, Begegnungsort, Leidenschaft und Lebensinhalt.» Mit der Schliessung verlieren sieben Mitarbeitende ihre Stelle. Frauenfeld wiederum verliert eine seiner letzten klassischen Quartierbeizen.

Zwischen Pächter und Vermieter hatte es zuvor wiederholt Diskussionen um Investitionen gegeben, die Kölliker nach eigenen Angaben selbst übernehmen musste. Nach einer Kontrolle des Elektrizitätswerks blieb das Lokal zwei Wochen geschlossen. Als der Wirt ankündigte, deshalb nur die halbe Monatsmiete bezahlen zu wollen, traf kurz darauf die Kündigung ein. Einen Streit will er dennoch vermeiden: «Das bringt nichts.»

Die Geschichte des «Frohsinn» reicht bis ins Jahr 1861 zurück. Heute ist das Lokal mit rund 50 Plätzen, Gartenwirtschaft und Raucherbereich ein beliebter Treffpunkt im Quartier Kurzdorf. Wie es nach Köllikers Auszug mit dem Gebäude weitergeht, ist offen. Die Eigentümerschaft war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Am 26. September lädt Kölliker zur Austrinkete. Danach will er sich eine Auszeit nehmen und sein gesamtes Inventar verkaufen – darunter eine erst kürzlich angeschaffte Kaffeemaschine. «Der ‹Frohsinn›, wie wir ihn gemeinsam gelebt haben, bleibt in meinen Erinnerungen und hoffentlich auch in euren», schreibt er zum Abschied.

Auch andere Traditionsbeizen stehen vor dem Aus

Das Schicksal des «Frohsinn» ist kein Einzelfall. Im März wurde die Schliessung des Restaurants «Sonne» in Auslikon ZH bekannt. Nach mehr als 180 Jahren musste die Beiz kurzfristig schliessen, weil über das Unternehmen des Pächters der Konkurs eröffnet worden war.

Die Eigentümer halten dennoch am Restaurant fest und suchen eine neue Führung. «Wenn ein Dorf keine Beiz mehr hat, stirbt das Dorfleben», sagte Miteigentümerin Nadine Spörri-Näf damals. Die «Sonne» hatte bereits zuvor mehrere Pächterwechsel und einen weiteren Konkurs erlebt.

150-jährige Beiz steht seit Jahrzehnten leer

Noch schwieriger ist die Lage beim «Central» in Kloten ZH. Das rund 150 Jahre alte Restaurant steht seit fast drei Jahrzehnten leer. Ein Investor wollte die Beiz sanieren, den historischen Teil erhalten und den Umbau mit neuen Wohnungen finanzieren.

Nach einer Beschwerde des Zürcher Heimatschutzes verlangte das Baurekursgericht jedoch einen umfassenderen Schutz des Gebäudes. Die Eigentümerfamilie hielt einen wirtschaftlichen Umbau damit für kaum mehr möglich. Nach dem Tod des Investors wurde das Projekt eingestellt; das Gebäude steht inzwischen für 800'000 Franken zum Verkauf.

In Eglisau eskalierte der Streit um einen Foodtruck

Auch der historische Gasthof «Hirschen» in Eglisau ZH stellte seinen Betrieb Ende 2025 ein. Neben dem Alter des Eigentümers, steigenden Kosten und saisonalen Schwankungen machte der Betrieb auch die schlechte Erreichbarkeit und fehlende Parkplätze verantwortlich.

Zusätzlich kritisierte der Inhaber den Gemeinderat. Die Bewilligung eines Foodtruck-Standplatzes in der Nähe und die aus seiner Sicht fehlende Wertschätzung hätten zur Schliessung beigetragen. Der «Hirschen» könnte bereits seit dem 13. Jahrhundert existiert haben. Wie die Liegenschaft künftig genutzt wird, blieb zunächst offen.