Ein grossflächiger Ausfall im Mobilfunknetz des Telekommunikationsanbieters Telstra hat Australien am Morgen (Ortszeit) zeitweise lahmgelegt. Neben Zugverbindungen waren auch der Flugverkehr sowie Notrufe und Bezahlsysteme beeinträchtigt.

Stundenlange Flug-Verspätungen, ausgefallene Züge und gestörte Notrufe: Ein technischer Fehler im Telstra-Mobilfunknetz beeinträchtigt das öffentliche Leben in Australien erheblich. (Archivbild)

Der Flughafen der Metropole Perth an der Westküste war Medienberichten zufolge besonders schwer betroffen.

Hunderte Beschäftigte der Bergbauindustrie, die mit sogenannten FIFO-Flügen (Fly-in Fly-out) zu abgelegenen Minenstandorten reisen wollten, mussten sich am frühen Morgen auf stundenlange Verzögerungen einstellen. Dutzende Maschinen hoben mit Verspätungen von bis zu drei Stunden ab, berichtete das Portal News.com.au.

«Zutiefst besorgniserregend»

Auch der Bahnverkehr war von der Störung betroffen. Regionalzüge im Bundesstaat Victoria standen komplett still, auch Verbindungen in anderen Regionen fielen aus. «Dies ist zutiefst besorgniserregend und beeinträchtigt das Leben der Menschen im ganzen Land erheblich», sagte Premierminister Anthony Albanese.

Telstra entschuldigte sich bei den Kunden und erklärte, die Ursache sei ein Fehler in einem System zur Zeitsynchronisierung des Mobilfunknetzes gewesen. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es nicht. Rund 90 Prozent der Dienste seien am Vormittag wiederhergestellt worden. Die Regierungsbehörde ACMA (Australian Communications and Media Authority) leitete eine Untersuchung ein.