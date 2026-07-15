Gegen eine Aargauer Immobilienfirma laufen Ermittlungen, weil Käufer viel Geld verloren haben. Immobilienbetrug beschäftigt die Schweiz seit Jahren – und die Maschen werden immer raffinierter.

Immobilienfirma bringt Käufer um viel Geld Sie zahlten hohe Anzahlungen – dann platzte der Traum vom Eigenheim

Darum geht’s Gegen eine Aargauer Immobilienfirma laufen nach mehreren mutmasslichen Betrugsfällen Ermittlungen

. Betroffene verloren laut «Blick» teils Zehntausende Franken durch Anzahlungen auf problematische Immobiliengeschäfte.

Der Fall ist kein Einzelfall: blue News berichtete bereits mehrfach über ähnliche Betrugsmaschen rund um Immobilien und Wohnungen. Zusammenfassung erstellt mit

Der Traum vom Eigenheim endete für mehrere Menschen mit einem finanziellen Albtraum. Wie der «Blick» berichtet, ermittelt die Kantonspolizei Aargau gegen eine Immobilienfirma, nachdem mehrere Kaufinteressenten hohe Anzahlungen geleistet haben sollen – teils für Wohnungen, die gar nicht verkauft werden konnten oder für Bauprojekte ohne Baubewilligung.

Zu den Betroffenen gehört laut dem Bericht ein Mann aus Graubünden, der 27'000 Franken für eine reservierte Eigentumswohnung überwies. Später stellte sich heraus, dass diese Wohnung gar nie zum Verkauf stand. Ein Ehepaar aus dem Aargau bezahlte wiederum 65'000 Franken für eine geplante Eigentumswohnung. Erst später erfuhren sie, dass für das Mehrfamilienhaus noch gar keine Baubewilligung vorlag. Gegen die Immobilienfirma laufen inzwischen Ermittlungen.

Immobilienbetrug beschäftigt die Schweiz seit Jahren. Mit unterschiedlichen Maschen bringen Betrüger ihre Kunden um viel Geld.

Überteuerte Hauskäufe mit kriminellem Hintergrund

Erst vor wenigen Monaten wurden auffällig hohe Kaufangebote für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen auf dem Schweizer Markt festgestellt. Ermittlungen deuteten darauf hin, dass hinter einzelnen Geschäften mutmasslich Geldwäsche steckt.

Käufer boten weit mehr als den eigentlichen Marktwert und zahlten teilweise hohe Anzahlungen. Experten warnten damals, solche Geschäfte könnten sogar die Immobilienpreise in der Schweiz zusätzlich in die Höhe treiben.

Fake-Wohnungen locken mit Traumangeboten

Auch Wohnungssuchende geraten immer wieder ins Visier von Betrügern. blue News dokumentierte den Fall eines Zürchers, der beinahe 1000 Franken Kaution für eine Wohnung überwies, die von Betrügern unter einer gestohlenen Identität angeboten wurde. Erst beim Besichtigungstermin bemerkte er, dass er einem professionell organisierten Betrug aufgesessen war.

Den ganzen Fall kannst du hier nachlesen: «Es ist ein Schock gewesen» So dreist legen Betrüger in Zürich Wohnungssuchende rein – eine Warnung

In einer weiteren Recherche zeigte blue News auf, wie Kriminelle an echte Ausweiskopien gelangen und damit täuschend echte Inserate erstellen. Die Spur führte schliesslich bis nach Benin in Westafrika.

Viele Immobilienbetrugsfälle folgen demselben Muster. Experten raten deshalb, die stets gleichen Vorsichtsmassnahmen zu befolgen und etwa Anzahlungen erst nach einer sorgfältigen Prüfung zu leisten. Zudem sollten auch Eigentumsverhältnisse kontrolliert und bei Zeitdruck oder ungewöhnlich attraktiven Angeboten besonders vorsichtig gehandelt werden.