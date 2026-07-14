Der Zürcher Wohnungsmarkt sorgt erneut für Kopfschütteln: Im Seefeld wird eine möblierte 2-Zimmer-Wohnung mit 60 Quadratmetern für 6490 Franken pro Monat angeboten. Zwar sind zahlreiche Extras inklusive – im Vergleich zu anderen Luxuswohnungen ist der Preis dennoch aussergewöhnlich hoch.

Darum geht’s Eine möblierte 2-Zimmer-Wohnung im Zürcher Seefeld wird für 6490 Franken pro Monat angeboten.

Vergleichbare oder sogar grössere Wohnungen in Zürich sind teils für einen ähnlichen oder deutlich tieferen Preis erhältlich.

Das Inserat sorgt deshalb für Aufmerksamkeit und zeigt, wie hoch die Mietpreise im Zürcher Immobilienmarkt inzwischen sein können. Zusammenfassung erstellt mit

Dass der Immobilienmarkt immer unbezahlbarer wird, ist für viele keine Neuigkeit mehr. Trotzdem erscheinen auf Immobilien-Plattformen immer wieder Inserate, die verblüffen. So auch ein Inserat einer Wohnung im Zürcher Seefeld.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit 60 Quadratmetern Wohnfläche wird für 6'490 Franken im Monat angeboten. Ja, richtig gehört. Rund sechseinhalbtausend Franken für eine Zweizimmerwohnung.

Grosszügig und modern

Im Inserat wird die Wohnung wie folgt beschrieben: «Die extra Portion Komfort – mit einer einzigartigen Dachterrasse, die urbanes Wohnen neu definiert. Diese aussergewöhnliche Wohnung erfüllt höchste Ansprüche und überzeugt mit grosszügigem Grundriss, edlen Materialien und exklusivem Design.»

Die Wohnung ist bereits möbliert. Google

Die Wohnung im Zürcher Seefeld wird als voll möblierte Luxuswohnung angeboten. Zur Ausstattung gehören ein separates Schlafzimmer mit Queen-Size-Boxspringbett und Dachfenster sowie eine Designerküche mit Kühlschrank, vier Kochfeldern, Backofen, Gefrierschrank und Geschirrspüler.

Parkplatz muss dazugemietet werden

Als zentrales Merkmal nennt das Inserat die «grosszügige Dachterrasse mit 360°-Panoramablick». Dort stehen eine Rattan-Lounge und ein Esstisch für bis zu sechs Personen. Eine Wasch-Trockner-Kombination, Einbauschränke und ein Kellerabteil gehören ebenfalls dazu.

Die Wohnung verfügt über eine Dachterasse. Google

Im Mietpreis enthalten sind Wasser, Strom, Heizung, Highspeed-WLAN, ein Premium-Zattoo-Paket mit 250 Kanälen sowie eine wöchentliche Reinigung inklusive Wechsel von Bettwäsche und Handtüchern und Müllentsorgung. Wer einen Parkplatz will, muss aber noch tiefer in die Tasche greifen. Ein Einstellplatz kann für 300 Franken plus 8,1 Prozent Mehrwertsteuer pro Monat dazugemietet werden.

Vergleichbare Objekte für weniger Geld

Auf Anfrage von blue News äusserte sich die Immobilienfirma zur Preisgestaltung und der Nachfrage der Wohnung nicht. Doch ein Augenschein auf Immobilienplattformen zu vergleichbaren Objekten zeigt, dass die Wohnung im Seefeld deutlich teurer angeboten wird, als andere.

Auch ein Inserat für eine Wohnung in Oerlikon fällt durch den hohen Mietpreis auf. Mit 123 Quadratmetern bietet sie jedoch doppelt so viel Wohnfläche und ist «nur» 450 Franken teurer als diejenige im Seefeld. In der Beschreibung steht: «Das 3.5-Zimmer Triplex-Apartment in der obersten Etagen (25.-27.) des Oerlikon One Living verbindet moderne Wohnkultur mit atemberaubender Panoramaterrasse.» Das Apartment biete eine Panoramaterrasse mit Blick auf die Alpen und die Skyline von Zürich.

Diese Wohnung ist ebenfalls möbliert. Im Preis inbegriffen ist eine einjährige kostenlose Gym-Nutzung, Vergünstigung im Restaurant im gleichen Gebäude sowie Houskeeping- und Wäscheservice. Die Wohnung kostet 6940 Franken im Monat.

Wer keine 6500 Franken im Monat für eine Wohnung zahlen kann oder will, findet in Zürich aber auch moderne Neubauten für reichlich weniger Geld. Eine 3.5-Zimmer-Wohnung mit 67 Quadratmetern Wohnfläche im Kreis 4 findet man für 2900 Franken monatlich.