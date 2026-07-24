Neue Gebühren für Flugreisende: Die Lufthansa Group vermarktet bestimmte Sitzplätze bei Swiss und weiteren Airlines neu. Während Plätze in der ersten Business-Class-Reihe teurer werden, sind die hintersten Economy-Sitze künftig etwas günstiger.

Neue Gebühren bei Swiss Jetzt zahlst du für die erste und letzte Sitzreihe im Flugzeug mehr

Darum geht’s Die Lufthansa Group führt neue Sitzplatzgebühren ein. Wer in der ersten Reihe der Business Class sitzen will, bezahlt neu rund 40 Franken, die hintersten Economy-Sitze werden günstiger.

Betroffen sind unter anderem Flüge von Swiss, Lufthansa, Austrian Airlines und Brussels Airlines. An den Sitzplätzen selbst ändert sich nichts.

Die neuen Gebühren sind Teil einer Reihe von Zusatzkosten, darunter Gebühren für Sitzplatzwechsel nach dem Check-in und eine bereits eingeführte Umweltabgabe. Zusammenfassung erstellt mit

Aufgepasst bei der Sitzwahl im Flugzeug. Wer künftig ganz vorne oder ganz hinten sitzen will, muss draufzahlen. Die Lufthansa Group verkauft bestimmte Sitzplätze ab sofort in neuen Kategorien. An den Sitzen selbst ändert sich nichts. Neu werden sie jedoch anders vermarktet.

Die Regelung gilt für Flüge von Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti und Lufthansa City Airlines. Laut dem Konzern sollen Reisende dadurch mehr Auswahl bei der Sitzplatzreservierung erhalten.

40 Franken mehr für Sitzpätze

Neu wird die erste Reihe der Business Class als «First Row Seat» angeboten. Das berichtet «aero telegraph». Für diese Sitzplätze verlangt die Lufthansa Group 36 Euro beziehungsweise 40 Franken. Laut einem Konzernsprecher bezahlen Passagiere damit für die erste Sitzreihe und den schnelleren Ausstieg nach der Landung. Für Vielflieger mit Senator- oder HON-Circle-Status bleibt die Reservierung kostenlos.

Auch in der Economy Class gibt es eine Änderung. Die hintersten Reihen werden neu als «Back Seat» verkauft. Diese Sitzplätze kosten künftig 12 Euro beziehungsweise 15 Franken statt bisher 15 Euro beziehungsweise 18 Franken. An den Sitzplätzen selbst ändert sich laut Lufthansa nichts. Neu sind lediglich die zusätzlichen Kategorien für die Vermarktung.

Die neuen Sitzplatzkategorien sind Teil weiterer Änderungen bei den Zusatzgebühren. Bereits im März führte die Lufthansa Group auf ausgewählten Langstrecken einen günstigeren Business- und Premium-Economy-Tarif ein. Seit Juli fallen zudem auf Langstrecken in mehreren Tarifen Gebühren an, wenn Passagiere ihren beim Check-in automatisch zugewiesenen Sitzplatz wechseln möchten.

Schon vor Wochen gab es neue Gebühren

Doch das sind nicht die einzigen Gebühren, die in den letzten Jahren eingeführt wurden bei der Fliegerei. Gerade mal vor einigen Wochen berichtet blue News bereits über neue Gebühren. Und man bleibt bei den Sitzplätzen: Die Lufthansa Group verlangt auf vielen Langstreckenflügen künftig eine Gebühr, wenn Passagiere nach dem Check-in ihren automatisch zugewiesenen Sitzplatz gegen einen anderen tauschen möchten.

Betroffen sind Flüge von Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Discover Airlines. Wer den zugeteilten Sitzplatz behält, bezahlt nichts. Ausgenommen von der neuen Regel sind unter anderem Flex-Tarife, Senator- und HON-Circle-Mitglieder sowie Passagiere, die ihren Sitzplatz bereits vor dem Check-in reserviert haben.

Mit der Änderung weitet die Lufthansa Group eine bisher nur im Economy-Light-Tarif geltende Regel auf weitere Economy- und Premium-Economy-Tarife aus. Sie ist Teil mehrerer Anpassungen der vergangenen Monate. Mit zusätzlichen kostenpflichtigen Leistungen will der

Nachhaltigkeit kostet Geld

Im Jahr 2024 berichtete bleu News ebenfalls über neu eingeführte Gebühren. Die Swiss und weitere Fluggesellschaften der Lufthansa Group haben Anfang 2025 eine neue Umweltgebühr eingeführt. Sie gilt für alle Flüge ab Flughäfen in der Schweiz, der EU, Grossbritannien und Norwegen und wird automatisch zum Ticketpreis hinzugefügt.

Auf Kurz- und Mittelstrecken beträgt der Zuschlag in der Economy Class je nach Strecke zwischen 1 und 5 Franken, in der Business Class zwischen 1.50 und 7 Franken. Auf Langstrecken fällt die Gebühr höher aus: Passagiere bezahlen in der Economy Class 6 bis 12 Franken zusätzlich, in der Premium Economy 9 bis 18 Franken, in der Business Class 18 bis 36 Franken und in der First Class 36 bis 72 Franken. Die Gebühr wird für jedes einzelne Flugsegment erhoben.

Wie die Swiss damals gegenüber dem «Blick» erklärte, soll die Umweltgebühr zusätzliche Kosten decken, die durch neue EU-Vorgaben entstehen. Dazu gehören unter anderem die Pflicht, nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) beizumischen, sowie Änderungen am europäischen Emissionshandelssystem. Die Gebühr ist für alle Passagiere obligatorisch und ersetzt die bestehenden «Green Fares» nicht.

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