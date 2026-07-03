Die Privatbank Julius Bär hat einen neuen Finanzchef gefunden. Peter Burrill übernimmt per 17. August 2026 das Amt des Chief Financial Officer (CFO) und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Er löst Evie Kostakis ab, die ihren Rücktritt im April mitgeteilt hatte.

Burrill wechselt von Standard Chartered zu Julius Bär, wo er zuletzt als Interim-Finanzchef tätig war, wie die Zürcher Bank am Freitag mitteilte. In seinen Funktionen bei der britischen Grossbank habe er den Finanzbereich umfassend transformiert. Vor seiner Tätigkeit bei Standard Chartered war er bei der Deutschen Bank sowie bei KPMG tätig gewesen.

Der künftige Finanzchef verfüge über «fundierte, breit gefächerte Finanzexpertise», wird Julius Bär-CEO Stefan Bollinger in der Mitteilung zitiert. «Er bringt umfangreiche internationale Erfahrung in unseren Kernmärkten und wertvolle Sachkenntnisse aus seiner Tätigkeit bei einer stark auf Wealth Management ausgerichteten Bank mit.»

Geordnete Übergabe

Die langjährige Finanzchefin Evie Kostakis wird die Gruppe nun «nach einer geordneten Übergabe» verlassen, heisst es weiter. Kostakis hatte ihren Rücktritt im Frühling damit begründet, dass sie eine internationale Führungsposition übernehmen werde.