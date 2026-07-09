Schweizerinnen und Schweizer sind im Juni weiterhin konsumfreudig geblieben. Dies zeigte sich unter anderem in einer regen Reisetätigkeit.

Schweizerinnen und Schweizer haben im Juni unter anderem für Ferien Geld ausgegeben. (Archivbild)

Der Konsum in der Schweiz präsentiere sich im internationalen Vergleich nicht zuletzt dank einer tiefen Inflation robust, heisst es in dem neuen Postfinance-Konsumindikator.

Gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten Indikator lagen die Konsumausgaben im Juni um 1,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Bereits im Mai hatte der Konsumindikator klar über dem Vorjahreswert gelegen.

Ein wichtiger Treiber war denn auch der Subindikator «Reisen», der einen weiteren Anstieg der entsprechenden Ausgaben zeigt. Einen deutlichen Zuwachs erlebten zuletzt insbesondere Ferienbuchungen, aber auch die Nachfrage nach Mietwagen nahm deutlich zu.

Leicht rückläufig entwickelte sich die Ausgabebereitschaft für Freizeitaktivitäten und -güter. Restaurantbesuche blieben allerdings beispielsweise nach wie vor sehr beliebt.

Haushaltsausgaben leicht rückläufig

Dagegen gingen die alltäglichen Haushaltsausgaben der Schweizer Bevölkerung im Juni leicht zurück. Betroffen war laut Postfinance dabei insbesondere der stationäre Detailhandel.

Dafür nahm die Nachfrage nach «Wissensartikeln» wie Bücher oder Lernmaterialien wieder zu. Im Bereich «Beauty und Wellness» lagen die Ausgaben etwa im gewohnten Rahmen.

Die Postfinance erhebt den monatlichen Konsumindikator anhand anonymisierter Transaktionsdaten ihrer rund 2,4 Millionen Kunden. Der Index gilt als Frühindikator für die Konsumentwicklung in der Schweiz.