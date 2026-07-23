Die Krawatte verliert weiter an Bedeutung – mit Folgen für die Schweizer Industrie. Nach 70 Jahren stellt die Bachmann Krawatten AG als letzte Herstellerin des Landes ihren Betrieb ein.

Krawatte ist heute vielerorts kein Muss mehr. Der letzte Schweizer Krawattenhersteller muss deshalb seinen Betrieb einstellen. (Archivbild)

Darum geht's Der schwindende Trend zur Krawatte führt zum Aus der letzten Schweizer Krawattenfabrik.

Die Zürcher Bachmann Krawatten AG stellt nach 70 Jahren den Betrieb ein, elf Mitarbeitende verlieren ihren Job.

Neben der Coronapandemie machten dem Unternehmen auch der Preisdruck durch günstige Konkurrenz aus Asien zu schaffen. Zusammenfassung erstellt mit

Krawatten sind out. Dies hat auch die letzte Krawattenfirma der Schweiz zu spüren gekriegt. Nun stellt die Bachmann Krawatten AG aus Zürich den Betrieb nach 70 Jahren ein. Elf Mitarbeitende verlieren ihre Stelle.

Früher sei die Krawatte vielerorts ein Muss gewesen, bei der Arbeit, an der Universität oder bei festlichen Anlässen. Doch ihre Bedeutung habe seit Jahrzehnten abgenommen, sagte Firmenchef Peter Bachmann. Er bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung des «Tages-Anzeigers» vom Donnerstag.

Die Coronapandemie habe diese Entwicklung zusätzlich beschleunigt. Im Homeoffice habe kaum noch jemand erwartet, dass die Angestellten eine Krawatte tragen würden. Nach der Pandemie habe sich das Geschäft zwar vorübergehend etwas erholt. Doch zuletzt sei es wieder stetig abwärts gegangen.

Gleichzeitig erhöhten günstige Anbieter aus Asien den Preisdruck. Zu Bachmanns Kunden zählten auch Institutionen wie die Armee, Polizeikorps sowie Verkehrsbetriebe.

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