Ein ehemaliger Baumanager soll den Technopark Zürich um mehr als 3,2 Millionen Franken betrogen und sich damit ein Luxusleben finanziert haben. Obwohl er die Vorwürfe weitgehend einräumt, kam es vor Gericht zu keinem Urteil: Die Richter halten die beantragte Strafe für zu tief und schickten die Anklage an die Staatsanwaltschaft zurück.

Die Technopark AG in Zürich wurde mutmasslich von einem ehemaligen Baumanager um 3,2 Millionen Franken beklaut.

Darum geht’s Ein ehemaliger Baumanager soll die Technopark AG mit manipulierten Rechnungen um über 3,2 Millionen Franken betrogen haben.

Der 43-Jährige gestand die Taten vor Gericht und führte sie auf seine Spielsucht zurück.

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe.

Das Bezirksgericht hielt die beantragte Strafe jedoch für zu tief und schickte die Anklage zur Überarbeitung an die Staatsanwaltschaft zurück. Zusammenfassung erstellt mit

3,2 Millionen Franken, teure Uhren und Schiffe auf Schweizer Seen. Ein Leben im Luxus, leistete sich ein Mann im Kanton Zürich. Der Haken: Die 3,2 Millionen Franken hat er gestohlen.

Ein ehemaliger Baumanager soll die Technopark AG in Zürich zwischen 2018 und 2021 um mehr als 3,2 Millionen Franken betrogen haben. Am Mittwoch stand er im verkürzten Verfahren vor dem Bezirksgericht Zürich.

Dem heute 43-Jährigen werden gewerbsmässiger Betrug, mehrfache Urkundenfälschung, mehrfache Geldwäscherei sowie mehrfache Verstösse gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

1,5 Millionen Franken in einem Jahr

Was ist genau passiert? Der Beschuldigte war zunächst Baumanager und später externer Projektleiter bei der Technopark AG. Laut Anklageschrift nutzte er seine Aufgabe, Offerten und Rechnungen zu prüfen und freizugeben, aus.

Über eine externe Gipserfirma soll er Rechnungen systematisch überhöht und als korrekt bestätigt haben. Weil der Technopark auf seine Prüfung vertraute, wurden die Rechnungen bezahlt. Ein Teil des Geldes soll anschliessend an den Beschuldigten zurückgeflossen sein. Allein im Jahr 2019 sollen so überteuerte Rechnungen von rund 1,55 Millionen Franken ausgestellt worden sein.

Neben dem Betrug wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, mutmasslich deliktisch erlangtes Geld über ein Casino in Liechtenstein verschleiert zu haben, also Geldwäsche betrieben zu haben. Zudem soll er gefälschte Ausweisdokumente verwendet haben. Bei Hausdurchsuchungen wurden ausserdem mehrere Waffen und Munition sichergestellt. Das alles passierte in Österreich.

Denn als die Betrugsmasche in Zürich aufgeflogen ist, flüchtete der Angeklagte in verschiedene Länder, bis er sich dann in Österreich niederliess. Bei der Flucht beantragte er mindestens 8 gefälschte Ausweise, darunter einen Diplomatenstatusausweis und eine ID. Da er in Österreich als Personenschützer arbeitete, kaufte er sich Waffen. Dabei verstiess er gegen das Waffengesetz.

Das fordert die Staatsanwaltschaft

Der Prozess erfolgt im abgekürzten Verfahren. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten, wovon sieben Monate unbedingt zu verbüssen wären. 232 Tage Untersuchungshaft sollen angerechnet werden, was der unbedingten Freiheitsstrafe bereits entspricht. Die restlichen 29 Monate sollen bei einer Probezeit von zwei Jahren bedingt ausgesprochen werden.

Zudem fordert die Staatsanwaltschaft eine Ersatzforderung von 815'955.66 Franken sowie Schadenersatz in gleicher Höhe zugunsten der Technopark Immobilien AG.

«Das eine hat zum anderen geführt»

Vor Gericht spricht der ehemalige Baumanager am Mittwoch Klartext: «Ich bin froh, wenn der Prozess zu einem Abschluss kommt und ich einen Neuanfang starten kann.» Er fühle Reue. «Ich habe das Vertrauen von Menschen missbraucht, die mir nichts getan haben», sagt er in der Einvernahme durch den Richter. Zudem hätte er 1,1 Millionen Franken Schulden, die er zurückzahlen muss. Woher diese Schulden stammen, fragt der Richter nicht.

Der Vorsitzende will wissen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Der Angeklagte hätte ja damals eine eigene Firma geleitet und gut verdient. Der Angeklagte antwortet: «Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es soweit kommen konnte.» Er sei damals unzufrieden gewesen. «Das eine hat dann zum anderen geführt», sagt er.

Heute mache er eine Therapie. «Ich arbeite auf und reflektiere, was geschehen ist.» Damals sei er spielsüchtig gewesen und habe Alkohol getrunken. Dies seien sicherlich die Haupttreiber gewesen. «Ich war total auf die schiefe Bahn geraten. Ich habe durch mein Handeln alles in die Luft gejagt.» Er wolle auch nie mehr in einem Beruf arbeiten, bei dem man Finanzen verwaltet oder mit Geld zu tun hat, damit er nie in Versuchung käme.

Die Staatsanwaltschaft fordert Strafmilderung

Dann übergibt der Richter das Wort dem Staatsanwalt. Dieser witzelt zu Beginn etwas und sagt: «Ich habe die einmalige Situation, die Verteidigung zu spielen.» Der Richter forderte ihn zuvor auf, er solle erklären, wieso er Strafmilderung beantragte – und das als Gegenseite.

Der Staatsanwalt erklärt: «Der Angeklagte war kooperativ und legte ein Detailgeständnis ab. Auch sein eigener Bericht zeugt von Einsicht und grosser Selbstreflexion.» Der Angeklagte mache eine Therapie und stütze sich bei seinen Taten auf seine Spielsucht. Er habe die Geldwäsche begangen, da er spielsüchtig war. Deswegen sei er ins Casino gegangen.

Laut Strafgesetzordnung sei es möglich, nur eine teilbedingte Strafe anzusetzen. In diesem Falle sei dies anwendbar. Durch die bereits abgesessene U-Haft sei ein Drittel der gesamten Freiheitsstrafe von 4,5 Jahren, die hier angemessen wäre, bereits abgesessen. Deswegen soll der Angeklagte nun eine bedingte Haftstrafe mit Probezeit auf zwei Jahre erhalten.

Daraufhin erhält die Verteidigung die Möglichkeit, das Wort zu ergreifen. Der Anwalt des Angeklagten lehnt jedoch ab und verweist auf die Ausführungen der Staatsanwaltschaft. Man sei einverstanden.

Das Gericht schickt die Akten zurück

Nach nur einer halben Stunde Besprechungszeit eröffnet das Gericht die Verhandlung erneut. Zu einem Urteil kommt es nicht. Denn die Ausführungen und die Strafzumessung des Staatsanwalts seien aus der Sicht des Gerichts nicht korrekt.

Das Gericht rechnet für das Wirtschaftsdelikt in Zürich mit 5 Jahren Freiheitsstrafe. Der Staatsanwalt setzte das Strafmass auf 3 Jahre. Zudem müsse man auch die weiteren Delikte beachten: Geldwäscherei, Urkundenfälschung und das Vergehen gegen das Waffengesetz. Dabei kommt das Gericht – ohne strafmildernde Umstände wie ein Geständnis oder Kooperation zu beachten – auf 90 Monate Haftstrafe.

Staatsanwalt zeigt sich überrascht

Somit schickte das Gericht die Akten zurück an die Staatsanwaltschaft. Das Gericht zweifelt an, dass der Beschuldigte so eine starke Spielsucht gehabt habe, dass er deswegen Betrug begangen habe. Es gäbe kein Gutachten, welches dies beweisen würde. Deswegen liege es nun an der Staatsanwaltschaft, das Verschulden des Täters so abzuwägen, dass das Strafmass, welches in der Anklage aufgeführt ist, korrekt ist.

Nach der Verhandlung kann blue News mit dem Staatsanwalt sprechen. Er sagt: «Wir versuchen jetzt, ein Gutachten zu erhalten, um herauszufinden, ob der Angeklagte eine Spielsucht hatte.» Der Staatsanwalt sei etwas überrascht. «Ich arbeite schon lange bei der Staatsanwaltschaft und bin spezialisiert auf Wirtschaftsdelikte. Bei anderen Fällen, bei denen die Deliktsumme viel höher war, wurden schon mildere Strafmasse ausgesprochen.»

Deswegen sei es für ihn überraschend, dass es in diesem Fall nicht so sei. Er gehe davon aus, dass man in einem Jahr wieder am Bezirksgericht einen Prozess machen würde.

Es gilt die Unschuldsvermutung.