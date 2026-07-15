Die Migros hat die «IP-Suisse Riesen Cervelas» zurückgerufen. Das Produkt enthält das nicht deklarierte Allergen Milch, da versehentlich Grillwürste mit Käse in die Verpackungen gelangten.

In die Verpackungen der Cervelats gelangten fälschlicherweise Grillwürste mit Käse. Auf der Verpackung ist das Allergen Milch nicht deklariert.

In die Verpackungen der Cervelats – die Migros schreibt das Wort entgegen der Duden-Regel ohne Schluss-T – gelangten fälschlicherweise Grillwürste mit Käse, wie der Migros-Genossenschafts-Bund am Mittwoch mitteilte. Auf der Verpackung sei das Allergen Milch nicht deklariert.

Personen mit einer Milch-Allergie oder Laktoseintoleranz werden gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren. Für alle anderen Personen sei der Verzehr unbedenklich.

Betroffen ist der Artikel «IP-Suisse Riesen Cervelas» mit dem Verbrauchsdatum 29. Juli 2026, wie es weiter hiess. Das Produkt wurde schweizweit in den Migros-Filialen sowie bei Migros Online verkauft.

Die betroffenen Würste wurden laut Mitteilung bereits aus dem Verkauf genommen. Kundinnen und Kunden können das Produkt in eine Filiale zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis zurückerstattet. Wer online bestellt habe, werde vom Kundendienst kontaktiert.