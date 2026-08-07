US-Präsident Donald Trump verschärft im Zollstreit den Ton gegenüber der Schweiz. In einem Interview droht er damit, Schweizer Waren nicht mehr zu kaufen – und stellt das Land als wirtschaftlich abhängig von den USA dar.

Darum geht’s Donald Trump droht der Schweiz erneut mit wirtschaftlichen Konsequenzen.

Er sagt, die USA müssten nur auf Schweizer Uhren und andere Waren verzichten – dann sei die Schweiz «kein Elite-Land mehr».

Seine Aussage zu einem Handelsdefizit von 39 Milliarden Dollar entspricht laut Schweizer Medien allerdings nicht mehr der aktuellen Handelslage. Zusammenfassung erstellt mit

US-Präsident Donald Trump legt im Zollstreit mit der Schweiz nach. In einem Interview mit dem US-Magazin «Punchbowl News» erklärt er, wie einfach es aus seiner Sicht wäre, der Schweizer Wirtschaft zu schaden.

«Alles, was ich tun muss, ist sagen: Ich will eure Uhren nicht mehr. Keine eurer Güter», sagt Trump. Damit könnten die USA nach seiner Darstellung ein Handelsdefizit von 39 Milliarden Dollar beseitigen. Die Folge für die Schweiz: «Dann sind sie nicht mehr Elite, sondern haben grosse Probleme.»

Trump fügt an, er könne das «mit einem Strich auslöschen». Die Schweiz könne sich glücklich schätzen: «Glücklicherweise bin ich eine nette Person.»

Trump stört sich auch an den tiefen Schweizer Zinsen

Ausgangspunkt seiner Aussagen war eigentlich die US-Zinspolitik. Trump fordert seit längerem tiefere Leitzinsen in den Vereinigten Staaten und verwies dabei auf Länder wie die Schweiz.

Die Schweiz gehöre zu den von den USA ermöglichten «Elite-Ländern», zahle aber gleichzeitig extrem tiefe Zinsen. «Wir sollten wieder den niedrigsten Zinssatz für die USA haben», fordert Trump.

Dabei vermischt der US-Präsident erneut Geldpolitik und Handel. Den Leitzins legt in den USA die unabhängige Notenbank Federal Reserve fest. Trump drängt diese seit längerem zu Zinssenkungen.

Zahl zum Handelsdefizit ist überholt

Auch Trumps Aussage zum Handelsdefizit ist mit Vorsicht zu geniessen. Er spricht von rund 39 beziehungsweise 40 Milliarden Dollar, welche die USA der Schweiz gewissermassen «auf einem Silbertablett» servierten.

Zuletzt hat sich die Handelsbilanz allerdings gedreht. Die von Trump genannte Zahl bildet die aktuelle Lage demnach nicht mehr ab.

Der US-Präsident hat das Handelsdefizit mit der Schweiz schon mehrfach als Argument für höhere Zölle verwendet.

Schweiz zahlt bereits höhere Zölle

Seit Ende Juli gilt für Schweizer Waren ein US-Zollsatz von 12,5 Prozent. Offiziell begründen die USA diesen unter anderem damit, dass die Schweiz zu wenig gegen Produkte aus Zwangsarbeit unternehme.

Gleichzeitig laufen weiterhin Verhandlungen zwischen dem Wirtschaftsdepartement von Bundesrat Guy Parmelin und der US-Regierung über ein verbindliches Handelsabkommen.

Eine Absichtserklärung sieht bereits vor, dass die Schweiz zahlreiche Zölle auf US-Produkte abbaut und den USA unter anderem bei Agrarimporten entgegenkommt. Ein definitives Abkommen gibt es bislang aber nicht.

Trump hatte die Schweiz bereits mehrfach öffentlich kritisiert. Im vergangenen Jahr eskalierte der Streit nach einem Telefonat mit der damaligen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. Danach verhängte Trump besonders hohe Zölle auf Schweizer Produkte.