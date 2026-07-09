Nestlé investiert kräftig in sein Kaffeegeschäft: Der Lebensmittelkonzern baut für 563 Millionen Franken eine neue Nescafé-Produktionsstätte in Thailand. Das Werk soll Ende 2028 den Betrieb aufnehmen und mehr als 500 Arbeitsplätze schaffen.

Nestlé baut eine neue Nescafé-Fabrik in Thailand, um die Produktionskapazität für löslichen Kaffee in Südostasien zu erhöhen. (Archivbild)

Nestlé investiert 563 Millionen Franken in den Bau einer neuen Nescafé-Produktionsstätte in Thailand. Das Werk in der Provinz Samut Prakan südlich der Hauptstadt Bangkok soll Ende 2028 den Betrieb aufnehmen.

Das Werk soll die Produktionskapazität für löslichen Kaffee, Kaffeemischungen und trinkfertige Kaffeegetränke in Südostasien erhöhen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Fabrik wird mit modernen Automatisierungs- und KI-gestützten Systemen ausgestattet und über ein integriertes Distributionszentrum verfügen, um Lieferzeiten zu verkürzen und die Lagerbewirtschaftung zu verbessern.

Nestlé rechnet mit mehr als 500 neuen Arbeitsplätzen. Zudem sollen jährlich lokale Rohstoffe und Zutaten im Wert von über 100 Millionen Franken bezogen werden.

Das Projekt wird von der thailändischen Investitionsbehörde unterstützt und knüpft an Nestlés langjähriges Engagement im thailändischen Kaffeesektor an. Nach Angaben des Unternehmens zählt Thailand zu seinen wichtigsten Kaffeemärkten weltweit.