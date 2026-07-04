Nach der iranischen Ablehnung einer internationalen Marinemission suchen Frankreich und Grossbritannien gemeinsam mit Oman nach Wegen für eine sichere Schifffahrt in der Strasse von Hormus.

Frankreich und Grossbritannien arbeiten mit dem Oman an einer Absicherung der Schifffahrt durch die Strasse von Hormus (Archivbild).

Neue Initiative Paris und London wollen Strasse von Hormus mit Oman absichern

Darum geht's Frankreich und Grossbritannien wollen zusammenarbeiten, um eine sichere Route durch die Strasse von Hormus zu schaffen.

Der Iran lehnt einen internationalen Einsatz in der Meerenge ab: Teheran sei selbst der Garant für die dortige Sicherheit.



Nach der iranischen Ablehnung einer internationalen Marinemission in der Strasse von Hormus wollen Frankreich und Grossbritannien mit dem Oman eine sichere Schifffahrt durch die Meerenge gewährleisten.

«Das Sultanat Oman hat sich bereit erklärt, mit Frankreich und dem Vereinigten Königreich zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit der Schifffahrt in seinen Hoheitsgewässern zu gewährleisten», teilten Paris und London in einer gemeinsamen Erklärung gestern Abend mit.

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Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einer «positiven Entwicklung» nach «konstruktiven Gesprächen» mit dem Sultan von Oman am Montag dieser Woche, weshalb Frankreich die Präsenz seiner Marine in der Region anpasse.

Der Flugzeugträger «Charles de Gaulle» kehre in seinen Heimathafen in Toulon zurück, während die französischen Minenräumkräfte und ihre Eskorte weiterhin vor Ort bereitständen, um gemeinsam mit Partnern einzugreifen.

Iran will Kontrolle über Meerenge behalten

Bereits nach dem Treffen mit dem Sultan hatte Macron von einer gemeinsamen Minenräumung mit dem Oman und internationalen Partnern in der Strasse von Hormus gesprochen.

Wie schon am 29. Juni hat der Iran die britisch-französische Initiative entschieden zurückgewiesen und vor jeglichen ausländischen Machtdemonstrationen gewarnt.

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«Die Strasse von Hormus ist kein Aufmarschgebiet für militärische Machtdemonstrationen nichtregionaler Mächte», schrieb auf der Plattform X Vizeaussenminister Kasem Gharibabadi. Die Sicherheit der Meerenge liege ausschliesslich bei den beiden Anrainerstaaten Iran und Oman.

Teheran fungiere als «verantwortungsvoller Garant für die Sicherheit der Wasserstrasse und warne eindringlich vor den Folgen eines solchen «Abenteurertums», so der Vizeminister.

Internationale Marinemission nicht vom Tisch

Während die Machthaber in Teheran die Durchfahrt durch die Strasse von Hormus kontrollieren und dafür Gebühren erheben wollen, geht es den USA und weiteren Ländern um eine uneingeschränkte und gebührenfreie Durchfahrt. Irans Revolutionsgarden warnten, dass Durchfahrten nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien.

After U.S.-Iran War, Oman Said to Propose Hormuz Fee PlanUnder the proposal, Iran and Oman would collect payment for ships passing through the Strait of Hormuz, according to officials and diplomats with knowledge of the mattewww.nytimes.com/2026/06/30/w...



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Ein Handelsschiff, das die Strasse von Hormus unter Nutzung der Küstenverkehrszone vor Oman durchfuhr, wurde kürzlich angegriffen. Der neue französisch-britische Vorstoss unter Einbeziehung des Oman würde eine Absicherung dieser Küstenverkehrszone bedeuten.

Eine Abkehr von der ursprünglich geplanten internationalen Marinemission, deren Umsetzung bislang nicht absehbar ist, sollen die gemeinsamen Planungen mit dem Oman nicht sein.

«Frankreich und das Vereinigte Königreich sind ebenfalls bereit, eine umfassendere multinationale Militärmission zur Unterstützung der Freiheit der Schifffahrt in der Strasse von Hormus zu entsenden», hiess es in der Erklärung weiter.